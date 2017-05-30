Экологическая организация «О2» посетила Архангельский ЦБК

Знакомство с гигантом лесохимии началось с посещения музея АО «АЦБК», расположенного во Дворце Культуры АО «БЫТ».
Затем группа молодых экологов побывала в управлении комбината, оценила производственные мощности ДПЦ-4 и масштаб водоочистных сооружений, а также воочию увидела изготовление бумаги и знаменитых школьных тетрадей, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.
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