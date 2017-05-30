Архангельская молодёжь объявила конкурс граффити, приуроченный к юбилею области

Конкурс, объявленный областным Домом молодежи называется «Настенная книга Архангельской области». Тематика эскизов будет связана с 80-летием региона. Заявки принимаются до 21 июня.

Директор молодежного центра Алексей Чилибанов рассказал, что конкурс проводится в рамках Всероссийского Дня молодежи, а его цель — создать условия для самореализации молодых семей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, и провести профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде.

К участию в конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе молодые люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Всего заявлено три тематических направления: «Страницы истории» − памятные даты в истории Архангельской области, «Мой город» − достопримечательности города, поселка, муниципального образования Архангельской области, на территории которого проживает участник конкурса, «Герой» − герои города, поселка, муниципального образования Архангельской области, на территории которого проживает участник конкурса, принимавшие участие в Великой Отечественной Войне.

Заявки на участие принимаются до 21 июня. С 21 до 29 июня будет проводиться оценка эскизов, лучшие из которых украсят стены областного Дома молодежи.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: kolpakov@dommol29.ru или по адресу: 163000, город Архангельск, ул. Шубина, д. 9, оф. 204 (ГАУ Архангельской области «Молодежный центр») вторник, четверг с 14:00 до 17:00.