Архангельское УФАС признало законной установку валидаторов в автобусах

Остальные владельцы автобусов возят граждан льготных категорий по предъявлению подтверждающего документа и не получают компенсации затрат из бюджета.
Архангельская антимонопольная служба считает, что в действиях администрации города по внедрению валидаторов, не усматривается нарушений действующего законодательства.
Содержащиеся в положении «Об электронном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования МО «Город Архангельск» требования к оборудованию транспортных средств закрепляют одинаковые условия к определению вида и способа оплаты проезда и, следовательно, не могут рассматриваться как создающие дискриминационные условия и нарушающие требования антимонопольного законодательства.
Кроме того, в договорах на осуществление регулярных пассажирских перевозок прямо предусмотрена обязанность перевозчиков обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере пассажирских автотранспортных перевозок.
Все эти пункты дают основание Архангельскому УФАС считать, что администрация города не нарушает антимонопольное законодательство.
Что и требовалось доказать, давно пора этих перевозчиков взять в оборот.
сегодня была свидетелем такого : предъявив социальную карту, бабуле "выдали" ответ: лимит поездок закончен...а бабушка ехав утром на дачу использовала только 5-ю поездку...как такое может быть.? Опять дурят стариков!!!!!
а моей бабуле нравится, что теперь не нужно никаких денег, удобно.
а вы уверены, что бабушка только 5ю поездку использовала? или может её кондуктор просто обманула, чтобы лишюю копеечку заработать
надо кондукторов обучать в специальных школах, типо как на курсах бортпроводников