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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/16/51324.html

Общество, Экономика

Архангельское УФАС признало законной установку валидаторов в автобусах

Архангельское УФАС признало законной установку валидаторов в автобусах
Положение о введение электронных билетов в городе было утверждено ещё в декабре 2016. На сегодня 83% автобусов уже оборудованы и в них действуют транспортные карты.

Остальные владельцы автобусов возят граждан льготных категорий по предъявлению подтверждающего документа и не получают компенсации затрат из бюджета.

Архангельская антимонопольная служба считает, что в действиях администрации города по внедрению валидаторов, не усматривается нарушений действующего законодательства.

Содержащиеся в положении «Об электронном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования МО «Город Архангельск» требования к оборудованию транспортных средств закрепляют одинаковые условия к определению вида и способа оплаты проезда и, следовательно, не могут рассматриваться как создающие дискриминационные условия и нарушающие требования антимонопольного законодательства.

Кроме того, в договорах на осуществление регулярных пассажирских перевозок прямо предусмотрена обязанность перевозчиков обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере пассажирских автотранспортных перевозок.

Все эти пункты дают основание Архангельскому УФАС считать, что администрация города не нарушает антимонопольное законодательство.

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Комментарии
ЧТД, сегодня 14:29

Что и требовалось доказать, давно пора этих перевозчиков взять в оборот.

ДТЧ, сегодня 14:59

сегодня была свидетелем такого : предъявив социальную карту, бабуле "выдали" ответ: лимит поездок закончен...а бабушка ехав утром на дачу использовала только 5-ю поездку...как такое может быть.? Опять дурят стариков!!!!!

Оля, сегодня 15:40

а моей бабуле нравится, что теперь не нужно никаких денег, удобно.

ДТЧу , сегодня 15:46

а вы уверены, что бабушка только 5ю поездку использовала? или может её кондуктор просто обманула, чтобы лишюю копеечку заработать

Гость, сегодня 15:48

надо кондукторов обучать в специальных школах, типо как на курсах бортпроводников
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