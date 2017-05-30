Архангельское УФАС признало законной установку валидаторов в автобусах

Положение о введение электронных билетов в городе было утверждено ещё в декабре 2016. На сегодня 83% автобусов уже оборудованы и в них действуют транспортные карты.

Остальные владельцы автобусов возят граждан льготных категорий по предъявлению подтверждающего документа и не получают компенсации затрат из бюджета.

Архангельская антимонопольная служба считает, что в действиях администрации города по внедрению валидаторов, не усматривается нарушений действующего законодательства.

Содержащиеся в положении «Об электронном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования МО «Город Архангельск» требования к оборудованию транспортных средств закрепляют одинаковые условия к определению вида и способа оплаты проезда и, следовательно, не могут рассматриваться как создающие дискриминационные условия и нарушающие требования антимонопольного законодательства.

Кроме того, в договорах на осуществление регулярных пассажирских перевозок прямо предусмотрена обязанность перевозчиков обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере пассажирских автотранспортных перевозок.

Все эти пункты дают основание Архангельскому УФАС считать, что администрация города не нарушает антимонопольное законодательство.