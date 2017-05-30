В Архангельске обсудили вопросы безопасности гостиниц В совещании, организованным областным минкультом и региональным управлением Росгвардии, приняли участие специалисты гостиничного бизнеса Архангельской области. На встрече обсуждали разные темы: определение гостиниц и иных средств размещения в разные категории, паспорта безопасности объектов и оснащённость гостиниц соответствующими системами. Представители гостиничного бизнеса получили консультации по всем интересующим их вопросам в открытом диалоге с работниками силовых структур, сообщает пресс-служба областной администрации. Особое внимание силовики обратили на то, что в гостиницах должны выполняться требования к обеспечению их антитеррористической защищенности. Напомним, что соответствующее постановление правительства РФ вышло 14 апреля 2017 года. Нашли ошибку? Выделите текст,

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