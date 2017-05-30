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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/16/51321.html

Общество

Федеральные эксперты высоко оценил программу развития Новодвинска

Федеральные эксперты высоко оценил программу развития Новодвинска
Новодвинская программа была названа лучшей, а разработавшая её команда стала лидером в конкурсе проектов, который оценивал Фонд развития моногородов.

Программа комплексного развития Новодвинска была разработана в рамках проекта «Лесной Наукоград 3.0», который охватывает все сферы жизни горожан.

Члены команды предусмотрели меры, направленные на изменение облика города, предложили идеи по организации дополнительного образования детей, а также по вовлечению граждан в жизнь муниципального образования.

— Новодвинск зачастую называют городом бумажников. Диверсификация экономики, улучшение городской среды позволит нам уйти от этого сугубо промышленного восприятия, доказать всем, что Новодвинск является перспективным северным городом, жители которого могут самореализоваться не только на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Участники команды разработавшей программу отмечают, что многие проекты, предусмотренные в ней, перекликаются с деятельностью градообразующего предприятия.

- При разработке проектов, направленных на создание новых рабочих мест, важно учитывать, что отток населения связан не только с отсутствием перспектив трудоустройства. Люди стремятся работать и создавать семьи там, где их детям готовы предложить условия для развития и получения высококачественного образования. В программе есть ряд проектов, направленных именно на это, в частности – создание детского технопарка «Кванториум». Эта инновационная модель системы дополнительного образования детей сегодня становится все более популярной, а главное, эффективной, - отметил глава Новодвинска Сергей Андреев.

Министр экономического развития Поморья заметил, что для реализации всего комплекса проектов планируется привлечь и государственную поддержку.

По семи проектам требуется государственная поддержка до 208 миллионов рублей, от Министерства образования и науки России – свыше 10 миллионов рублей на проект «Инжиниринговый центр» и 10 миллионов рублей на проект «Кванториум».

Девять с половиной миллионов рублей от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России уже осваиваются в рамках проекта «5 шагов благоустройства».

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