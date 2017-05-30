В Архангельске планируют преобразить Петровский сквер

На протяжении многих лет запущенный и заброшенный Петровский сквер начинает оживать: город поставил перед собой масштабную и непростую задачу – благоустроить эту зону отдыха, воссоздав уголок старинного Архангельска.

Глава Архангельска Игорь Годзиш вместе со специалистами профильных департаментов Администрации города, представителями ООО «Архстройэкпсертиза», выполняющего предпроектные работы, инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области, главой администрации Ломоносовского округа Николаем Боровиковым в рамках выездного совещания ознакомились с промежуточными итогами проведённой предпроектной работы и определились с объёмами работы на этот год.

- Для подготовки предпроектной документации выполнены историко-архивные и библиографические исследования, в ходе которых была изучена история освоения и эксплуатации территории нынешнего Петровского сквера. Мы подняли архивные материалы, планы дореволюционного устройства сквера, старинные фотографии, виды города со стороны реки. Всё это даёт нам возможность достаточно детально представить, каким был в то время этот уголок Архангельска, - отметил директор ООО «Архстройэкспертиза» Дмитрий Агапов.

Взгляд обывателя сегодня заметит здесь поломанную деревянную мостовую, будку бомбоубежища, но уже сможет навскидку оценить и начатые в прошлом году работы: наполненное светом и воздухом пространство, ставшее таким благодаря сносу аварийных тополей и вырубке зарослей ивняка, устройству пешеходных дорожек. А вот для профессионалов здесь каждый шаг – история: спуски к набережной – скорее всего, остатки крепостного рва (в XVI веке здесь стояла деревянная крепость); проступающие сквозь землю плиты – предположительно часть основания каменного футляра, возведенного в XX веке над домиком Петра I; сохранились и части бордюрного камня, ограничивающего место расположения беседки Грина и старых прогулочных дорожек.

Всё дальнейшее благоустройство Петровского сквера будет вестись в тесном сотрудничестве с инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области по разработанному на конкурсной основе проекту реставрации объекта. Необходимые этапы работ – археологическая разведка, проведение как минимум шести историко-архитектурных экспертиз, разработка в проектной документации разделов по сохранению памятников.

- Важно, чтобы все этапы работ шли в строгом соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия, в том числе с учетом режимов использования земельных участков и градостроительных регламентов, установленных в зонах охраны. В то же время инспекция считает своевременным постановку вопроса по благоустройству Петровского сквера и территорий знаковых для Архангельска объектов культурного наследия федерального значения, - отметила ведущий консультант инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Наталья Репневская.

В логической связке с проектом видится и проведение ремонтных работ расположенных в сквере памятников, а также благоустройство площадок вокруг них. Этими полномочиями наделено Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и НАО, на плодотворное взаимодействие с которым рассчитывает муниципалитет.

По информации Николая Боровикова, главы администрации Ломоносовского округа, выступающей главным распорядителем бюджетных средств по статье «Благоустройство Петровского сквера», в настоящее время в сквере в рамках гарантийных обязательств ведутся работы по устройству газонов. При этом, в соответствии с требованиями законодательства, не затрагивается культурный слой.

- Весь этот год мы не сидели сложа руки, проведена большая предпроектная работа. Уже подготовлено здание на проектирование, которое направлено в инспекцию по охране объектов культурного наследия для получения экспертного заключения и согласования, - отметил Николай Боровиков.

В конце июня должен состояться аукцион, а значит, к началу июля будет заключен контракт на выполнение проектных работ. В состав проекта входит раздел «Сметная документация», определяющий стоимость предстоящих работ, самые крупномасштабные из которых планируется реализовать в следующем году.