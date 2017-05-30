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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/16/51313.html

Общество

Директор архангельского МУПа не выполнил решение суда и не выплатил долги

Директор архангельского МУПа не выполнил решение суда и не выплатил долги
Дознавателем отдела судебных приставов по Ломоносовскому округу Архангельска за неисполнение решений суда возбуждено 7 уголовных дел в отношении директора МУП «Архангельское предприятие автобусных перевозок-3».

Руководитель организации, обладая финансовыми и распорядительными полномочиями в отношении имущества и денежных средств МУП и зная о вступивших в законную силу решениях суда, обязывавших предприятие выплатить юридическим и физическим лицам денежные средства, добровольно указанные решения не исполнил.

В рамках исполнителных производств должнику неоднократно направлялись требования об исполнении возложенных обязательств, а также вручались предупреждения об уголовной ответственности. Однако руководитель предприятия никаких мер к погашению задолженностей не предпринимал, сообщает пресс-служба УФССП по Архангельской области.

К примеру, директор МУПа длительное время уклонялся от погашения задолженности в пользу ООО «Татнефть-АЗС-Запад» в размере более 1,6 миллиона рублей, а также 29 тыс. рублей раходов по уплате государственной пошлины по иску. При этом, у должника была реальная возможность исполнить данное судебное решение, однако руководитель предпочитал распоряжаться имеющимися денежными средствами предприятия по своему усмотрению. Так, с целью исключения возможности списания денежных средств с расчетных счетов предприятия он умышленно подписывал и направлял в банк платежные поручения на перечисление заранее завышенной заработной платы ряду сотрудников предприятия. Впоследствии излишне полученные суммы, а это более 7,5 миллионов рублей, вносились в кассу предприятия и расходовались на цели, не связанные с исполнением решения суда. Кроме этого, в кассу предприятия в качестве выручки от основной деятельности поступили денежные средства на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Умышленно игнорировал руководитель и законное требование судебного пристава-исполнителя о перечислении в счёт погашения долгов 50% поступающих в кассу предприятия-должника денежных средств.

В итоге, на основании вышеперечисленных фактов в отношении директора МУП возбуждено уголовное дело за злостное неисполнение судебного решения. Напомним, что согласно ст. 315 Уголовного Кодекса РФ представители власти, государственные, муниципальные служащие и служащие организаций, злостно не исполняющие приговоры и решения суда, а также иные судебные акты, наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев. Помимо этого, они могут быть лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти лет. Также в качестве наказания могут выступить обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2-х лет.

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Комментарии
vlad1950, сегодня 14:43

и все безобразие ему с рук сошло небось еще и премию получил ибо верный ельциноид
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