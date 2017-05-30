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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/16/51312.html

Общество

В Архангельске сегодня будет тепло

В Архангельске сегодня будет тепло
Сегодня в регионе будет облачно с прояснениями.

Преимущественно без осадков; на юге и юго-востоке области местами дождь. Ветер северо-восточный и северный 2-7 м/с. Температура воздуха +16,+21°, сообщает Севметео.

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