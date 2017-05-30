Игорь Годзиш ищет в Архангельске место под трамвай

Один из возможных вариантов уже озвучивался ранее: использовать красно-желтый вагон в качестве открытого объекта в сквере на пр. Ленинградский. В настоящее время поступили еще два предложения: разместить трамвай на территории детского парка или на пр. Никольский у стен завода «Красная Кузница».
В рабочей поездке Глава Архангельска Игорь Годзиш вместе с директором краеведческого музея Натальей Шпановой, историками, археологами, специалистами в области благоустройства на местах возможного размещения экспоната обсудил и вероятные сложности, и перспективы разностороннего использования.
На территории, прилегающей к зданию Гостиных дворов уже начаты работы по благоустройству. Наталья Шпанова предлагает рассмотреть вариант размещения трамвая в зеленой зоне «Потешного двора», и сделать переход из музейного комплекса к экспонату. В таком случае трамвай может войти в экскурсионные маршруты музея, и он будет доступен как посетителям музея, так и детского парка. Однако этот замысел воплотить в жизнь в короткие сроки не представляется возможным: территория является зоной охраны культурного наследия, и перед установкой какого-либо объекта по действующему сейчас законодательству требуется проведение археологических изысканий. Только эта процедура может занять не менее трех лет.
Еще одну перспективу обозначил директор филиала - завода «Красная Кузница» Николай Васьков: трамвай можно разместить на пр. Никольский, оборудовав стеклянный павильон, имитирующий остановку. В дневное время он будет доступен для посещения, а в ночное – находиться под охраной.
- Опыт использования исторических транспортных средств как объектов под открытым небом в других городах показывает, что они начинают быстро ржаветь и разрушаться. Нужно приминать это внимание и продумывать такой вариант, который позволит сделать трамвай доступным, и в то же время защитит от влияния погодных факторов, - поясняет Наталья Шпанова.
Сам вагон в настоящее время находится в цеху завода «Красная Кузница» на реставрации. Уже восстановлен корпус и деревянные сиденья. У творческого коллектива музея есть интересные задумки, как вдохнуть в экспонат новую жизнь. Например, место вагоновожатого оборудовать современным симулятором, чтобы желающие смогли сами совершить виртуальное путешествия по прежним городским маршрутам.
- Архангельский трамвай – не просто часть истории города, сегодня он воспринимается горожанами как воспоминание, наполненное приятными эмоциями. Именно поэтому нельзя действовать по принципу временщиков: установить его прямо сейчас, где угодно и в любых условиях. Чтобы проект был реализован через год, два, три, нужно работать сейчас. Именно поэтому мы ищем и анализируем все возможные варианты. Трамвай нужно сохранить физически и исторически и сделать достоянием архангелогородцев, - подчеркнул Глава Архангельска Игорь Годзиш.
Очень хорошо, что думают на перспективу, а не просто бросают памятник на произвол судьбы
Хорошее дело! Надо не забывать историю, глядишь сначала памятник, потом и целую линию восстановят. Надо запустить голосование и выбрать правильное место, но там где еще ничего нет и облагородить сквер вокруг!
ха-ха а о чем власть думала когда трамвай да и троллейбус гробила перспектива у поморян радужная увидеть трамвай а ездить на пазиках благодаря высоко перспективному мышлению властей
Трамвай благополучно исчез при всенародно обкакавшемся. Восстановить его надо, но уж лучше сначало с мусором и жильем разобратся
В Северодвинск нужно передать трамвай на хранение. У мэра Северодвинска накоплен большой опыт, в том числе по размещению трамваев.
... так настальгируют дубы! Трамвай? – забудьте! Вы бы еще предложили вернуть извозчиков на авеню и стрит Архангельска - те хоть асфальт вибрацией не разбивали … Дуббы, блиин!!! забыли, что писал классик? - "В карете прошлого далеко не уедешь" … Представляю картинку – лексус на фоне трамвая!! Арх-ск – город контрастов… хи-хи!
Убрали трамвай,а дороги стали лучше что ли.Во многих городах Европы и Америки всё еще ездит трамвай,и не винят его во всех бедах что дороги плохие,пробки мол из за него.Главное к этому делу подойти с умом.
... да ты, дядя, плохих-то дорог не видывал, коли такое пишешь, поял?