Игорь Годзиш ищет в Архангельске место под трамвай

Единственному трамваю, сохранившемуся после ликвидации этого вида транспорта в 2004 году, сегодня ищут оптимальное место для размещения. Досконально отработать все варианты возможного размещения столь ценного для архангелогородцев объекта, - такую задачу поставил Глава города Игорь Годзиш.

Один из возможных вариантов уже озвучивался ранее: использовать красно-желтый вагон в качестве открытого объекта в сквере на пр. Ленинградский. В настоящее время поступили еще два предложения: разместить трамвай на территории детского парка или на пр. Никольский у стен завода «Красная Кузница».

В рабочей поездке Глава Архангельска Игорь Годзиш вместе с директором краеведческого музея Натальей Шпановой, историками, археологами, специалистами в области благоустройства на местах возможного размещения экспоната обсудил и вероятные сложности, и перспективы разностороннего использования.

На территории, прилегающей к зданию Гостиных дворов уже начаты работы по благоустройству. Наталья Шпанова предлагает рассмотреть вариант размещения трамвая в зеленой зоне «Потешного двора», и сделать переход из музейного комплекса к экспонату. В таком случае трамвай может войти в экскурсионные маршруты музея, и он будет доступен как посетителям музея, так и детского парка. Однако этот замысел воплотить в жизнь в короткие сроки не представляется возможным: территория является зоной охраны культурного наследия, и перед установкой какого-либо объекта по действующему сейчас законодательству требуется проведение археологических изысканий. Только эта процедура может занять не менее трех лет.

Еще одну перспективу обозначил директор филиала - завода «Красная Кузница» Николай Васьков: трамвай можно разместить на пр. Никольский, оборудовав стеклянный павильон, имитирующий остановку. В дневное время он будет доступен для посещения, а в ночное – находиться под охраной.

- Опыт использования исторических транспортных средств как объектов под открытым небом в других городах показывает, что они начинают быстро ржаветь и разрушаться. Нужно приминать это внимание и продумывать такой вариант, который позволит сделать трамвай доступным, и в то же время защитит от влияния погодных факторов, - поясняет Наталья Шпанова.

Сам вагон в настоящее время находится в цеху завода «Красная Кузница» на реставрации. Уже восстановлен корпус и деревянные сиденья. У творческого коллектива музея есть интересные задумки, как вдохнуть в экспонат новую жизнь. Например, место вагоновожатого оборудовать современным симулятором, чтобы желающие смогли сами совершить виртуальное путешествия по прежним городским маршрутам.

- Архангельский трамвай – не просто часть истории города, сегодня он воспринимается горожанами как воспоминание, наполненное приятными эмоциями. Именно поэтому нельзя действовать по принципу временщиков: установить его прямо сейчас, где угодно и в любых условиях. Чтобы проект был реализован через год, два, три, нужно работать сейчас. Именно поэтому мы ищем и анализируем все возможные варианты. Трамвай нужно сохранить физически и исторически и сделать достоянием архангелогородцев, - подчеркнул Глава Архангельска Игорь Годзиш.