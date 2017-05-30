В Поморье у браконьеров изъяли мотолодки, сети и ружья

В середине июня закончился объявленный в конце апреля запретный период вылова рыбы в пресноводных водоемах Архангельской области с использованием сетей, неводов, тралов и ловушек – тех орудий добычи, что могут нанести непоправимый ущерб популяциям рыбы в местах нереста.

Евгений Буторин, заместитель директора Кенозерского национального парка по охране территории, рассказал, о результатах борьбы с браконьерами за эти полтора месяца.

По словам замдиректора, в число мер, принятых для снижения ущерба окружающей среде, вошли и разъяснительные беседы с посетителями национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье», публикации о запрете «грабительских» выловов в СМИ, распространение объявлений, касающихся ограничений по вылову, на территории Парков. Но, к сожалению, нарушений все же избежать не удалось.

В Каргопольском секторе Кенозерского национального парка с 25 апреля по 8 июня были выявлены 8 нарушений природоохранного законодательства, 6 из которых связаны с незаконным рыболовством, еще 2 – с незаконным движением и стоянкой транспортных средств. Государственными инспекторами составлено 4 протокола об административном правонарушении, изъято 7 сетей и 12 стационарных ловушек.

В Плесецком секторе с 1 мая по 14 июня незаконно рыбачили 7 раз. Еще 4 нарушения были связаны с незаконным пребыванием граждан на территории сектора. Итого – 10 протоколов об административном нарушении. «Улов» инспекторов составил 11 сетей, 17 стационарных ловушек «мережей» и 2 мотолодки.

В национальном парке «Онежское Поморье» помимо браконьеров-рыбаков попались и браконьеры-охотники. С 1 мая по 14 июня выявлено 7 нарушений, касающихся рыболовства, и 2 нарушения, связанных с охотой. 9 нарушений – 9 административных протоколов. Арестовано 8 сетей, 1 стационарная ловушка, 2 мотолодки и 2 гладкоствольных ружья.