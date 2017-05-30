В Холмогорском районе высадили 7500 деревьев

Молодые сосны высадили недалеко от поселка Белогорский в Холмогорском районе в рамках ежегодной всероссийской акции «День посадки леса».

В посадках приняли участие представители Рослесхоза, областного минлеспрома, ГАУ АО «Единый лесопожарный центр», Холмогорского лесничества, специалисты Центра защиты леса, региональных подразделений Рослесинфорга, МЧС, представители экологических организаций, общероссийского народного фронта, а также игроки молодёжной сборной команды «Водник».

Начальник управления использования и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Доронин, рассказал, что с первых дней к акции присоединились сотни тысяч людей. Она проводится седьмой год и сейчас счёт участников идёт уже на миллионы. На этот раз были посажены двухлетние сеянцы сосны на общей площади в три гектара.

— Часто у горожан создаётся впечатление, что всё в лесу происходит само собой. Это далеко не так. Без участия специалистов лес, конечно, восстановится, но на это уйдёт намного больше времени, — отметил замминистра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Дмитрий Капиталинин.

Всего в Архангельской области в 2017 году предполагается посадить 11 миллионов молодых елей и сосен. Кроме того, для озеленения населённых пунктов региона будет высажено ещё около 400 тысяч деревьев, сообщает региональное министерство природных ресурсов и ЛПК.