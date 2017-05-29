«Русская Арктика» открывает туристический сезон

Первый в этом году туристический круиз на атомном ледоколе «50 лет Победы» отправится сегодня вечером из Мурманска.

Четыре инспектора нацпарка будут следить за соблюдением туристами российского природоохранного законодательства, обеспечивать безопасность пассажиров во время высадок на острова архипелага Земля Франца-Иосифа, а также вести лекционное и экскурсионное сопровождение круиза.

Кроме того, первый рейс ледокола доставит на остров Гукера экспедиционную группу сотрудников «Русской Арктики», которые будут летом принимать туристов в бухте Тихой и работать в самом северном в мире почтовом отделении и сувенирном магазине.

В летнем сезоне этого года на территорию нацпарка ожидается заход 10 круизов. 5 из них традиционно совершит ледокол «50 лет Победы», ещё 3 – теплоход «Sea Spirit», а остальные два - судно «Академик Шокальский», сообщает пресс-служба национального парка «Русская Арктика».