«Русская Арктика» открывает туристический сезон

Четыре инспектора нацпарка будут следить за соблюдением туристами российского природоохранного законодательства, обеспечивать безопасность пассажиров во время высадок на острова архипелага Земля Франца-Иосифа, а также вести лекционное и экскурсионное сопровождение круиза.
Кроме того, первый рейс ледокола доставит на остров Гукера экспедиционную группу сотрудников «Русской Арктики», которые будут летом принимать туристов в бухте Тихой и работать в самом северном в мире почтовом отделении и сувенирном магазине.
В летнем сезоне этого года на территорию нацпарка ожидается заход 10 круизов. 5 из них традиционно совершит ледокол «50 лет Победы», ещё 3 – теплоход «Sea Spirit», а остальные два - судно «Академик Шокальский», сообщает пресс-служба национального парка «Русская Арктика».