27 июня в Архангельске пройдёт «Школа общественного действия»

Круглый стол под таким названием пройдёт в областном Центре поддержки молодой семьи при поддержке правительства региона и общественного фонда апостола Андрея Первозванного.

На круглом столе будут обсуждаться актуальные практики по поддержке молодых, многодетных и неполных семей, а также вопросы семейного просвещения молодёжи, помощи инвалидам и «трудным» подросткам.

Представитель Архангельской и Холмогорской епархии Андрей Слиняков расскажет о волонтёрском движении «Благо», председатель общественной организации «Красный Крест» Наталья Голубева – о социальной защите детей из малообеспеченных семей, руководитель региональной общественной благотворительной организации «Рассвет» Елена Ермолина – о работе с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию.