Новости дня

Житель Архангельска спасся от пожара, прыгнув с балкона

«Русская Арктика» открывает туристический сезон

«Ростелеком» провел в коттеджных поселках праздники для детей и взрослых

27 июня в Архангельске пройдёт «Школа общественного действия»

Мобильная версия 16+

Четверг, 15 июня, 12:27

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/15/51296.html

Общество

В Архангельской области работают 432 детских лагеря

В Архангельской области работают 432 детских лагеря
В них отдыхают более 27 тысяч юных северян. Всего в течение лета 2017 должно заработать 460 лагерей. Более 10 000 детей уедут отдыхать за пределы региона.

Такие цифры прозвучали на вчерашнем заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Замминистра труда Архангельской области Михаил Кузьменко сообщил, что трагедия, произошедшая в прошлом году в Карелии, сказалась на численности палаточных лагерей — семь из которых не будут открыты, так как они не смогли обеспечить должный уровень безопасности на воде.

Кроме того, комиссию не прошли два дневных школьных лагеря в Онежском районе из-за несоответствия проб питьевой воды нормативам. Сейчас руководство школ занимается решением этой проблемы.

Повлияла на лагеря и погода — из-за неё на несколько дней перенесли начало смены в палаточных лагерях в Вилегодском и Пинежском районах.

Организовать купание детей планируется в восьми лагерях в Коношском, Няндомском, Онежском, Вельском, Мезенском, Устьянском, Холмогорском и Шенкурском районах области. Правда для этого им нужно сначала получить соответствующие разрешения Роспотребнадзора и МЧС.

- Вопросам безопасности на совещаниях с организаторами детского отдыха мы уделяем исключительное внимание, - отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Так же в регион работает над профилактикой несчастных случаев - проведена разъяснительная работа с детьми о правилах безопасности на воде, об опасности игр рядом с технологическими объектами коммунальных служб; обследованы территории рядом со школами на предмет выявления открытых канализационных люков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Сегодня 11:15

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

«Русская Арктика» открывает туристический сезонСегодня 12:21

80 лучших людей Архангельской области: Марфа МеньшиковаСегодня 09:43

Пикник с пользой: «Аквилон Инвест» приглашает на необычную Экскурсию по новостройкамСегодня 09:31

Источник: агентство по печати и СМИ разделятВчера 16:10
13 комментариев

Созидатели и разрушителиВчера 13:41
18 комментариев

Общество

«Русская Арктика» открывает туристический сезонСегодня 12:21

27 июня в Архангельске пройдёт «Школа общественного действия» Сегодня 12:01

15 июня несколько домов в Архангельске останутся без воды и светаСегодня 11:28

В Поморье сегодня ожидается ветерСегодня 09:45

80 лучших людей Архангельской области: Марфа МеньшиковаСегодня 09:43

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

«Русская Арктика» открывает туристический сезон

27 июня в Архангельске пройдёт «Школа общественного действия»

В Поморье сегодня ожидается ветер

80 лучших людей Архангельской области: Марфа Меньшикова

«Ростелеком» провел в коттеджных поселках праздники для детей и взрослых

Пикник с пользой: «Аквилон Инвест» приглашает на необычную Экскурсию по новостройкам

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Выбран генеральный подрядчик для строительства новой выпарной станции АЦБК

Два теплохода ГК «Титан» названы в честь Антона Лойтера и Юрия Мамонтова

Северодвинск готовится к смене власти

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

Житель Архангельска спасся от пожара, прыгнув с балкона

15 июня несколько домов в Архангельске останутся без воды и света

В Архангельске задержали банду распространителей наркотиков

В Архангельске возбудили уголовное дело против судебного пристава-исполнителя

В Северодвинске ГИБДД проверит, правильно ли установлены шины

Команда Поморья по универсальному бою взяла 15 медалей на первенстве мира

«Водник» расторгает отношения с Дмитрием Савельевым

В Архангельске прошел международный турнир по футболу "Согласие"

В День России архангелогородцы сдали нормативы ГТО

В День России в центре Архангельска пройдут спортивные мероприятия

В Северном морском музее пройдёт концерт «Джаз над водой»

В Северном морском музее пройдёт концерт «Джаз над водой»

Главный режиссер Архангельского театра драмы рассказал о планах на следующий сезон

Кинофорум «За любовь и Отечество» проходит в Северодвинске

На Варавино День России отметили народными гуляниями
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru