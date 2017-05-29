В Архангельской области работают 432 детских лагеря

В них отдыхают более 27 тысяч юных северян. Всего в течение лета 2017 должно заработать 460 лагерей. Более 10 000 детей уедут отдыхать за пределы региона.

Такие цифры прозвучали на вчерашнем заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Замминистра труда Архангельской области Михаил Кузьменко сообщил, что трагедия, произошедшая в прошлом году в Карелии, сказалась на численности палаточных лагерей — семь из которых не будут открыты, так как они не смогли обеспечить должный уровень безопасности на воде.

Кроме того, комиссию не прошли два дневных школьных лагеря в Онежском районе из-за несоответствия проб питьевой воды нормативам. Сейчас руководство школ занимается решением этой проблемы.

Повлияла на лагеря и погода — из-за неё на несколько дней перенесли начало смены в палаточных лагерях в Вилегодском и Пинежском районах.

Организовать купание детей планируется в восьми лагерях в Коношском, Няндомском, Онежском, Вельском, Мезенском, Устьянском, Холмогорском и Шенкурском районах области. Правда для этого им нужно сначала получить соответствующие разрешения Роспотребнадзора и МЧС.

- Вопросам безопасности на совещаниях с организаторами детского отдыха мы уделяем исключительное внимание, - отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Так же в регион работает над профилактикой несчастных случаев - проведена разъяснительная работа с детьми о правилах безопасности на воде, об опасности игр рядом с технологическими объектами коммунальных служб; обследованы территории рядом со школами на предмет выявления открытых канализационных люков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.