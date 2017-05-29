В Архангельской области работают 432 детских лагеря

Такие цифры прозвучали на вчерашнем заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Замминистра труда Архангельской области Михаил Кузьменко сообщил, что трагедия, произошедшая в прошлом году в Карелии, сказалась на численности палаточных лагерей — семь из которых не будут открыты, так как они не смогли обеспечить должный уровень безопасности на воде.
Кроме того, комиссию не прошли два дневных школьных лагеря в Онежском районе из-за несоответствия проб питьевой воды нормативам. Сейчас руководство школ занимается решением этой проблемы.
Повлияла на лагеря и погода — из-за неё на несколько дней перенесли начало смены в палаточных лагерях в Вилегодском и Пинежском районах.
Организовать купание детей планируется в восьми лагерях в Коношском, Няндомском, Онежском, Вельском, Мезенском, Устьянском, Холмогорском и Шенкурском районах области. Правда для этого им нужно сначала получить соответствующие разрешения Роспотребнадзора и МЧС.
- Вопросам безопасности на совещаниях с организаторами детского отдыха мы уделяем исключительное внимание, - отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.
Так же в регион работает над профилактикой несчастных случаев - проведена разъяснительная работа с детьми о правилах безопасности на воде, об опасности игр рядом с технологическими объектами коммунальных служб; обследованы территории рядом со школами на предмет выявления открытых канализационных люков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.