Ветер северо-восточный и северный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем +15,+20°, на востоке и юго-востоке области местами +10,+15°, сообщает Севметео.
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Четверг, 15 июня, 12:27
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/15/51292.html
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В Поморье сегодня ожидается ветер
Сегодня в регионе облачная с прояснениями погода. На юге и юго-востоке области дожди. В северных районах без осадков.
Ветер северо-восточный и северный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем +15,+20°, на востоке и юго-востоке области местами +10,+15°, сообщает Севметео.
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