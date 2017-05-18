80 лучших людей Архангельской области: Марфа Меньшикова

В центре Архангельска, на проспекте Чумбарова-Лучинского есть замечательное здание. В народе оно получило название «Марфин дом», но не от имени его основательницы, а от имени многолетней хозяйки – заслуженного работника культуры России Марфы Меньшиковой. Так теперь и повелось – «Марфин дом»…

Я ради интереса опросил нескольких своих знакомых из числа молодежи. Все почему-то считают, что Марфин дом назван в честь какой-то дореволюционной купчихи. А вот про Марфу Ивановну Меньшикову, к сожалению, наша непросвещенная юная поросль ничего не слышала. А ведь наша героиня, как раз просвещением и занималась, будучи долгие годы заместителем председателя Архангельского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), одновременно - заведующей Домом пропаганды памятников истории и культуры. Это безликое название дома быстро стерлось, образовав более теплое и одушевленное – Марфин дом.

Марфа Ивановна родилась 17 июля 1918 года в деревне Нижняя Койдокурья Холмогорского уезда Архангельской губернии. В 1937 году окончила Холмогорский зоотехникум, работала в колхозе. Была на комсомольской работе, в том числе в годы войны. Война стала для нее тяжелым личным испытанием: она получила похоронку о смерти мужа уже в июле 1941-го… Однако, как и тысячи других советских женщин, не замкнулась в своем горе, а делала все, чтобы скорее наступила Победа.

После войны Меньшикова продолжала работать в комсомоле, окончила областную партийную школу, после чего работала заведующей отделом Архангельского горкома КПСС. Заочно окончила Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 7 лет была заместителем председателя и секретарем Архангельского горисполкома. Вторично вышла замуж и родила двоих детей.

Но партийная и советская работа не стали для Марфы Ивановны главной в жизни. Душа ее стремилась к чему-то большему. С партийных постов у нее был один короткий путь – на государственную пенсию. А дальше – цветочки и картошка на даче, воспитание внуков. Но не такая была архангельская Марфа. Она с головой погрузилась в общественную деятельность, создав в Архангельске еще один центр культурного притяжения.

Взявшись за новую работу, она способствовала реставрации исторических памятников в Каргопольском, Красноборском, Онежском районах, селе Неноксе, урочище Куртяево, на острове Кий. При ней создавался Кенозерский национальный парк. Благодаря ее инициативе начала издаваться серия книг «Памятники Архангельского Севера» и плакаты, посвященные прошлому нашего края. Людмила Ашиток писала: «А Марфа Ивановна очень любила и ценила краеведов, которые в районах на общественных началах совершали великие дела. Одной из первых Меньшикова поддержала начинание Зосимы Калашникова по сооружению макета старого Архангельска и ратовала за создание заповедной улицы, где и появился дом, прозванный народной молвой еще при жизни в ее честь. Наверное, и потому, что Марфе Ивановне быстро удалось восстановить его былую славу самого престижного культурного очага города».

Историк Сергей Клочев рассказывает о «пробивных» способностях Меньшиковой: «Непростой у Марфы Ивановны подопечный: и коммунальные проблемы решать приходилось, и о зарплате людям думать надо, и с непростыми творческими людьми контакты налаживать, и о ремонте самого здания заботиться. «Мне кажется, что все мало делаю. Сколько еще нужно сделать!" – говорит Марфа Ивановна, будто и нет у нее за плечами 80 лет непростой жизни».

В 1989 году Меньшиковой было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». До самой кончины в возрасте 83 лет она была хранительницей «Марфиного дома», помогая творческим людям Архангельска.

К сожалению, впоследствии «Марфин дом» превратился в какое-то странное помещение, собирающее адептов религиозных организаций, став местом торговли и сдачи офисов в аренду. Оно и понятно – особняк в самом сердце города, многих влек как лакомый кусок. Вокруг здания несколько лет разгорались скандалы, закончившиеся передачей «Марфиного дома» музею «Малые Корелы».

А Архангельску до сих пор не хватает новой Марфы Меньшиковой – чуткой, отзывчивой, собирающей вокруг себя лучших людей, пекущейся о сохранении исторического облика нашего родного города…