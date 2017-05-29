В Кенозерском парке завершился период весенних биотехнических мероприятий

Данные инициативы сотрудников Парка призваны обеспечить комфортное существование обитателям лесов и озер Кенозерья – медведям, лосям, кабанам, зайцам и диким птицам.

Из-за затяжной весны в этом году вспашка полей проводилась в конце мая и начале июня. На данный момент посевы культур уже закончены. В Каргопольском секторе овес, которым будут приходить лакомиться медведи и кабаны, высеян на пяти полях общей площадью 3,9 гектара, а топинамбур и картофель заняли 2 поля площадью 0,12 гектара.

Специалистами Парка сделано 10 гоголятников – «скворечников» для уток, которые могут располагаться на довольно большой высоте. Они выставлены по берегам озер, ручьев и рек. Для боровой дичи (глухари, тетерева и так далее) обустроены 10 порхалищ, в которых птицы, купаясь в пыли, смогут избавляться от различных паразитов.

Впервые в этом году по опыту других национальных парков на озере Синее изготовили и установили 10 искусственных гнездилищ для водоплавающей дичи.

В Плесецком секторе овес высеян на четырех полях общей площадью 4,5 гектара. По берегам озер Почозеро и Святозеро установлены 13 гоголятников.

Данная «инфраструктура» оснащается и фотоловушками, благодаря которым сотрудники Парка могут следить за популяцией животных, а общественность – любоваться на снимки животных в их естественной среде обитания. Например, в начале мая этого года на солонцы, установленные в ходе биотехнических мероприятий, удалось привлечь лосей, которые и попали в объектив камеры.