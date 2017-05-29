В Архангельске установят первую табличку "Последнего адреса"

В ближайшее воскресенье, 18 июня, в Архангельске появится первая в городе мемориальная табличка. Архангельск станет 35-м российским населенным пунктом, где будет представлен проект «Последний адрес».

В 13.00 на фасаде дома № 35 по улице Серафимовича будет установлен памятный знак с именем слесаря-сантехника Игнатия Ивановича Безсонова, расстрелянного 9 января 1938 года за “систематическую контрреволюционную агитацию”. Спустя двадцать лет Безсонов был полностью реабилитирован. В церемонии установки таблички примет участие дочь Игнатия Ивановича, Лидия Игнатьевна Тамицкая.

Проект «Последний адрес» – это широкая общественная инициатива, имеющая своей целью увековечение памяти наших соотечественников, ставших жертвами политических репрессий. В рамках реализации проекта на фасадах домов, ставших последними прижизненными адресами несправедливо репрессированных и впоследствии официально реабилитированных людей, устанавливаются информационные знаки единого образца.

На сегодняшний день проектом «Последний адрес» собрано более 1600 заявок на установку мемориальных знаков конкретным репрессированным по конкретным адресам в десятках городов и сел России, а также за ее пределами.

За 2,5 года установлено уже более 500 знаков на стенах домов в 34 населенных пунктах России: Москве, Санкт-Петербурге, Таганроге, Перми, Нижнем Новгороде, Томске, Екатеринбурге, Барнауле, Калуге, Малоярославце и др.

Информационный знак “Последнего адреса”, созданный по проекту известного российского архитектора Александра Бродского, представляет собой стальную табличку размером не больше почтовой открытки (11 х 19 см) с нанесенным на нее текстом, содержащим основные сведения о человеке, в память о котором знак устанавливается: имя, отчество, фамилия, профессия, даты рождения, ареста, расстрела и реабилитации.

Основополагающий принцип этого проекта – «Одно имя, одна жизнь, один знак».