В Архангельске более 4,5 тысяч школьников отдыхают в лагерях с дневным пребыванием

С первого дня лета в Архангельске начали работу детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при школах, учреждениях дополнительного образования детей и спорта.

Всего в областном центре открыто 62 лагеря с дневным пребыванием, где смогут отдохнуть и укрепить своё здоровье более 4,5 тысяч юных горожан.

Конечно, для детей – это, в первую очередь, возможность провести част летних каникул интересно и разнообразно. Школьники посещают выставки, музеи, мастер-классы, участвуют в спортивных соревнованиях и просто проводят время в приятной атмосфере живого общения друг с другом и с педагогами.

Так, в гимназии № 3 летняя площадка работает уже с 1 июня и длится 18 рабочих дней. Здесь оздаравливаются 125 детей от 7 до 12 лет. Детская площадка лагеря организована Детским центром «Радуга» и имеет эколого-краеведческую направленность, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Наша гимназия ежегодно проводит подобные площадки. Наша – одна из самых больших по городу. Мы стараемся направлять детей на мероприятия, которые они не посещали в течение учебного года. Стараемся подыскать что-то интересное, - поделилась заместитель директора гимназии №3 по воспитательной работе и старший воспитатель детского лагеря Наталья Заборская. - У нас запланировано мероприятие в Старинном особняке на Набережной под названием «Тайна старого свитка», а в конце смены нас ждёт бумажная дискотека – танцы, конкурсы, развлечения, но всё в бумаге. Необычно и интересно!

Ребята уже успели посетить мастер-класс по лепке сувениров из теста, прошли программу «Квест без опасности». Каждый день для детей проводятся спортивные часы, ребята приняли участие в Спартакиаде детских оздоровительных лагерей, где заняли 2 место по Октябрьскому округу. В дальнейшей программе - путешествие в мир экологии от Арктики до Антарктиды, знакомство с мамонтёнком Любой и многое другое. Также к ребятам придут сотрудники ГИБДД, чтобы провести мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Весёлые дети бегают по школьным коридорам, в которых не так давно ещё было всё очень строго.

- На площадке я рисую, играю в спортзале в перестрелку или пионербол. Здесь почти все мои одноклассники. Мы ходим на разные мероприятия. Больше всего мне запомнилось занятие в студии «Флорэт» – там мы делали красивую поделку. Иногда родители решают за меня, посещать или нет лагерь, но в этом году я сама решила, что иду на площадку, - рассказала Соня Чулкова, ученица 5 класса.

Преподаватель гимназии №3 Елена Афанасьева рада продолжить общение с детьми в ином формате после окончания учебного года:

- Мне кажется, это замечательная традиция, потому что ребята с удовольствием гуляют вместе, участвуют в разнообразных мероприятиях: и культурных, и спортивных, и творческих. Площадка – это ещё одна возможность для преподавателей больше вживую общаться с детьми.