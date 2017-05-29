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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/14/51279.html

Общество

Созидатели и разрушители

Созидатели и разрушители
В рамках проекта «80 лучших людей Архангельской области» наш сайт рассказывает о тех, кто прославил наш регион. Их по праву можно назвать созидателями. Но им на смену зачастую приходили совершенно иные люди…

В минувшие выходные я вновь посетил город Коряжму, которая, как известно, является самым молодым городом Архангельской области. Практически на всех домах в центре города висят мемориальные доски в память о самых-самых. Легендарный директор Котласского ЦБК Александр Дыбцын, первостроитель Мамед Бабаев, заслуженные строители Евгений Зарума, Петр Кулешов и Алексей Шпаков, врач Николай Черемисин, всеми уважаемый Почетный гражданин Давид Карп… В городе есть улицы управляющего трестом «Котласбумстрой» Мордуха Сафьяна, талантливого врача Александра Глейха… Приятно, что город чтит память тех, кто его строил и одухотворял.

Такие люди жили и в Архангельске и в Северодвинске и в других городах и населенных пунктах. Сегодня их вспоминают, о них пишут, их юбилеи торжественно отмечают. Но куда «провалилось» целое десятилетие 90-х годов прошлого века? Где созидатели «нулевых»? Кто пришел на смену тем, легендарным бессребреникам?

Я думаю, имена безликих исполнителей, а то и даже разрушителей всего построенного называть не хочется. Они, наверняка, многим известны, а кто их не знает, тот ничего не потерял. Обидно другое: за несколько последующих после развала СССР десятилетий утрачена традиция замечать и отмечать лучших. Нет, конечно, ордена и медали, звания и грамоты продолжают вручать. Есть толковые и порядочные профессионалы в каждом деле – медицине, образовании, культуре, спорте и так далее. Но пришедшее на смену поколению созидателей поколение разрушителей свело достижения первых на нет. А нынешние созидатели похожи на «Дон-Кихотов», идущих на борьбу с «ветряными мельницами» безвременья. Как правило, это энтузиасты-одиночки, иногда даже отвергаемые обществом. Все потому, что общество, уставшее от разрухи, в большинстве своем не верит в возвращение эпохи расцвета.

Вместо заводов и фабрик сегодня строятся торговые центры и разного рода увеселительные заведения. Наши больницы, особенно в районах, нуждаются как в ремонте, так и просто во врачебных кадрах (что уж говорить о медиках-созидателях). Та же история со школами. Остались еще подвижники в культуре, но и то единицы, а некоторые разочарованные предпочитают покинуть наш регион.

Все ли так плохо и как жить после нашествия «поколения разрушителей»? Ответ один: созидать. Причем, чтобы это делал каждый на своем «фронте». Вот появился в Архангельской области первый Герой Труда России севмашевец Алексей Иванов, - прекрасно! Преображает Устьянский район на зависть географическим соседям предприниматель Владимир Буторин, - повод для гордости. Ставит удивительно тонкие и душевные спектакли в театре кукол режиссер Дмитрий Лохов, - чем не чудо? Делают сложные операции на сердце кардиохирурги Первой городской больницы, - радуют. И побольше бы таких, побольше!

Что касается разрушителей, то история им тоже даст свою оценку. Мы же видим общую картину их «творения» - убитое производство, заросшие поля и еле дышащее сельское хозяйство, нищета и пьянство в глубинке, разбитые дороги, пустые кошельки. Если раньше можно во всем было обвинить захватчиков вроде монголов и татар, наполеоновских войск и фашистов, то сегодня они точно не причастны к всеобщему бардаку. Хорошо еще, что люди на севере, как правило, не теряют оптимизма. Предпочитают жить, а не выживать. Наш народ, как говорится, не сломить и не победить.

… Мордух Сафьян, талантливый инженер Горьковского автозавода, был арестован по 58-й статье в 1938 году. Пока отбывал срок в Канске Красноярского края, был одним из руководителей строительства гидролизного завода. А в 50-е в рекордные сроки он, управляя трестом «Котласбумстрой», построил ныне «кормящий» юг области Котласский ЦБК. Человек он был, по воспоминаниям, непростой, мог на повышенных тонах разговаривать как с подчиненными, так и с начальством. Результат его труда – гигант индустрии. Что оставит стране наше поколение?

Алексей Морозов, Сегодня 13:41

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 14:49

… да-а, видно, что с большим трудом удалось автору втиснуть толику оптимизма (да и то какого-то ущербного) в свой опус… А ведь он из того поколения, которое как раз сейчас творит нашу историю… Куда провалились "разрушители" - не очень интересно. Куда интереснее, кто пришел им на смену… Сейчас "в самой силе" те, кто родился в 70-х – сер. 80-х г.г., те кто формировался как личность аккурат в 90-е, с его спущенным сверху девизом "Обогащайтесь!!". Что характеризует большинство из этих людей, фактически не знавших советской жизни, которую они, тем не менее, любят осуждать аж до презрения? Равнодушие, апатия, как основа характера, стремление к удовольствиям, причем немедленным, отсутствие большой жизненной цели - вот их отличительные черты. Они почти повально поражены бациллой меркантилизма. Ждать они не могут, им нужно все и немедленно, ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС (это они придумали сей слоган) Что они оставят после себя? - вопрошает автор… Да, ничего, кроме нытья и хлюпанья носом - это ясно уже сейчас. Какую роль играют в этом процессе СМИ - это отдельная песня, но явно не последнюю.

vlad1950, сегодня 15:09

редкий случай моего согласия с мнением эсквайра по личному опыту знаю что власти в поморянии инертны и без инициативны к развитию края и его граждан

12, сегодня 15:35

созидатели никому не нужны, нужны хитрецы

предыдущим, сегодня 16:18

"Здесь и сейчас" - не слоган. Это слова Библии.

Гленн, сегодня 17:23

Потому что Мордух... но их, увы, почти не осталось

Эсквайр, сегодня 18:16

… конформист 12-й вне всяких сомнений есть жертва 90-х, вкусил их отравы будучи отроком несмышленым … таким и помрет. Пожалейте его кто-нибудь… А который тут про Библию вякал, пусть в подтверждение своей глупости или правоты приведет ссылку или цитату из Ветхого или Нового Завета, тогда поверим

Эсквайр, сегодня 19:01

Аффтору, озаботившемуся имиджем его поколения в глазах потомков, рекомендую М.Ю. Лермонтова, который почти 200 лет назад написал пророческий стих "ДУМА" . В нем аффтор может найти ответы на многие вопросы:.. Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто, иль темно, Меж тем, под бременем безделья и сомненья, В бездействии состарится оно… и далее - про ровный путь без цели, про пир на празднике чужом и про насмешку горькую обманутого сына над промотавшимся отцом... А заканчивается стих так - Толпой угрюмою и скоро позабытой Над миром мы пройдем без шума и следа… вообщем, полезное чтиво

Эсквайру, сегодня 19:04

Не умничай, стихотворение Дума автор знает наизусть. Лучше иди поперди перед телевизором

Эсквайр, сегодня 19:16

знал бы наизусть – не писал бы хрень или подумал бы, прежде чем писать, до тебя уже давно все написано, писака … "Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной…" как-то так

Эсквайру, сегодня 19:26

До тебя тоже все комментарии написаны. Может, заткнешься уже?

Эсквайр, сегодня 19:36

... хамишь, парниша!

Ярик, сегодня 19:43

Не обращайте внимание на Эсквайра. Сидит и дрочит на клавиатуру целыми днями, других забот нет. А вопрос автор поставил правильно. Про медиков: раньше врачей учили быть милосердными к своим больным. На фронтах спасали, делали по 10-20 операций в сутки. А теперь только деньги тянут с пациентов в сговоре с Фармацией. Не до созидания.

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