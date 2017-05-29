Созидатели и разрушители

В рамках проекта «80 лучших людей Архангельской области» наш сайт рассказывает о тех, кто прославил наш регион. Их по праву можно назвать созидателями. Но им на смену зачастую приходили совершенно иные люди…

В минувшие выходные я вновь посетил город Коряжму, которая, как известно, является самым молодым городом Архангельской области. Практически на всех домах в центре города висят мемориальные доски в память о самых-самых. Легендарный директор Котласского ЦБК Александр Дыбцын, первостроитель Мамед Бабаев, заслуженные строители Евгений Зарума, Петр Кулешов и Алексей Шпаков, врач Николай Черемисин, всеми уважаемый Почетный гражданин Давид Карп… В городе есть улицы управляющего трестом «Котласбумстрой» Мордуха Сафьяна, талантливого врача Александра Глейха… Приятно, что город чтит память тех, кто его строил и одухотворял.

Такие люди жили и в Архангельске и в Северодвинске и в других городах и населенных пунктах. Сегодня их вспоминают, о них пишут, их юбилеи торжественно отмечают. Но куда «провалилось» целое десятилетие 90-х годов прошлого века? Где созидатели «нулевых»? Кто пришел на смену тем, легендарным бессребреникам?

Я думаю, имена безликих исполнителей, а то и даже разрушителей всего построенного называть не хочется. Они, наверняка, многим известны, а кто их не знает, тот ничего не потерял. Обидно другое: за несколько последующих после развала СССР десятилетий утрачена традиция замечать и отмечать лучших. Нет, конечно, ордена и медали, звания и грамоты продолжают вручать. Есть толковые и порядочные профессионалы в каждом деле – медицине, образовании, культуре, спорте и так далее. Но пришедшее на смену поколению созидателей поколение разрушителей свело достижения первых на нет. А нынешние созидатели похожи на «Дон-Кихотов», идущих на борьбу с «ветряными мельницами» безвременья. Как правило, это энтузиасты-одиночки, иногда даже отвергаемые обществом. Все потому, что общество, уставшее от разрухи, в большинстве своем не верит в возвращение эпохи расцвета.

Вместо заводов и фабрик сегодня строятся торговые центры и разного рода увеселительные заведения. Наши больницы, особенно в районах, нуждаются как в ремонте, так и просто во врачебных кадрах (что уж говорить о медиках-созидателях). Та же история со школами. Остались еще подвижники в культуре, но и то единицы, а некоторые разочарованные предпочитают покинуть наш регион.

Все ли так плохо и как жить после нашествия «поколения разрушителей»? Ответ один: созидать. Причем, чтобы это делал каждый на своем «фронте». Вот появился в Архангельской области первый Герой Труда России севмашевец Алексей Иванов, - прекрасно! Преображает Устьянский район на зависть географическим соседям предприниматель Владимир Буторин, - повод для гордости. Ставит удивительно тонкие и душевные спектакли в театре кукол режиссер Дмитрий Лохов, - чем не чудо? Делают сложные операции на сердце кардиохирурги Первой городской больницы, - радуют. И побольше бы таких, побольше!

Что касается разрушителей, то история им тоже даст свою оценку. Мы же видим общую картину их «творения» - убитое производство, заросшие поля и еле дышащее сельское хозяйство, нищета и пьянство в глубинке, разбитые дороги, пустые кошельки. Если раньше можно во всем было обвинить захватчиков вроде монголов и татар, наполеоновских войск и фашистов, то сегодня они точно не причастны к всеобщему бардаку. Хорошо еще, что люди на севере, как правило, не теряют оптимизма. Предпочитают жить, а не выживать. Наш народ, как говорится, не сломить и не победить.

… Мордух Сафьян, талантливый инженер Горьковского автозавода, был арестован по 58-й статье в 1938 году. Пока отбывал срок в Канске Красноярского края, был одним из руководителей строительства гидролизного завода. А в 50-е в рекордные сроки он, управляя трестом «Котласбумстрой», построил ныне «кормящий» юг области Котласский ЦБК. Человек он был, по воспоминаниям, непростой, мог на повышенных тонах разговаривать как с подчиненными, так и с начальством. Результат его труда – гигант индустрии. Что оставит стране наше поколение?