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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/14/51273.html

Общество

К юбилею области в Архангельске переиздали уникальные книги об истории Поморья

К юбилею области в Архангельске переиздали уникальные книги об истории Поморья
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
К юбилею Поморья Государственный архив переиздает «Архангельскую областную летопись.

Начальник отдела архивов министерства культуры Архангельской области Игорь Репневский, представляя издания, заявил, что каждое из них пополнит «золотой фонд» литературы об истории Архангельской области.

В книге «Арктический проект Ломоносова» представлена рукопись, рассказывающая об экспедиции Чичагова, которая стартовала из Архангельска в XVIII веке «в поисках прохода к Чукотскому мысу севером Гренландии».  Примечательно, что книга была случайно найдена в государственном архиве Архангельской области.

Государственный архив Архангельской области ведёт большую работу по внедрению в научный оборот уникальных архивных документов, хранящихся в его фондах.
Заместитель директора архива Василий Трофименко представил серию книг об истории области. Одна из них – часть глобального проекта архива и САФУ «Архангельский Север в документах истории». В 2016 году издано две части второго тома хрестоматии, куда вошли документы о том, как развивалась наша область с 1917 по 1993 год.
«Лики русского Севера. Взгляд через века» – ещё один интересный проект архива, по сути являющийся библиографическим справочником о тех, кто в разные годы и даже эпохи стоял во главе огромной территории, которая сегодня является Архангельской областью.

Также архив ведет работу по переизданию старых книг. Недавно была переиздана книга о церковных приходах Архангельской епархии. В современном варианте издание дополнено иллюстрациями, картами, сведениями о закрытых после революции церквях и их судьбе. Подготовлена к переизданию ещё одна старинная книга – «Описание монастырей Архангельской епархии».  

К юбилею Поморья Государственный архив переиздает «Архангельскую областную летопись. С древнейших времен до наших дней». Новое издание дополнено событиями с 2012 по 2017 годы.

Еще одна из представленных новинок – труд профессора кафедры социальной работы и социальной безопасности Северного (Арктического) федерального университета, доктора исторических наук Татьяны Трошиной «Интернированная Красная армия». В основе книги – воспоминания участников малоизвестных событий советско-польской войны, - сообщает пресс-служба правительства области. 

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Комментарии
vlad1950, сегодня 15:15

отличное дело и где книги можно приобрести поведайте

Владу, сегодня 16:15

в магазине, наверно
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