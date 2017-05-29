На ЕГЭ по химии школьники встретятся с заданиями нового формата

Об изменениях в едином государственном экзамене по химии в 2017 году рассказала председатель региональной предметной комиссии, доцент кафедры химии и химической экологии САФУ Лариса Герасимова.

Как сообщила эксперт, по своей структуре экзаменационная работа 2017 года аналогична работе 2016 года: она состоит из двух частей и включает в себя 34 задания. Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, часть 2 состоит из пяти заданий с развернутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 210 минут.Ответом к заданиям первой части экзамена является последовательность цифр или число. Вторая часть работы содержит пять заданий высокого уровня сложности с развернутым ответом (их порядковые номера 30-34). Они подразделяются на следующие разновидности: окислительно-восстановительные реакции, превращения неорганических и органических веществ, расчетные задачи.

«Некоторые задания на ЕГЭ по химии в этом году представлены в новом формате. Усилена их ориентация на проверку систематизированности полученных школьниками знаний. Особое внимание уделяется навыкам выявления классификационных признаков окислительно-восстановительных реакций, объяснения сущности того или иного процесса, установления взаимосвязи состава, строения и свойств веществ, самостоятельную оценку правильности выбранного способа выполнения задания. При подготовке учащегося к экзамену необходимо обратить внимание на полные уравнения электролиза водных растворов солей, правильное написание формул бинарных соединений (карбиды, нитриды, силициды), составление структурных формул органических веществ, реакции окисления органических веществ перманганатом калия в различных средах, условия протекания химических реакций», — сообщила Лариса Герасимова. Об этом сообщает пресс-служба САФУ.