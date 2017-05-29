Архангельские студенты раздали горожанам десять тысяч саженцев

«Эта акция проходит в первый раз, наша цель — сделать город зеленее. Мы хотим показать, что университет заботится обо всех. Акция появилась при сотрудничестве с организацией „Кедровая роща“, которая предоставила саженцы», — сообщил Станислав Косач, организатор акции, заместитель председателя Профсоюза САФУ.
«Я взяла саженец кедра, чтобы вместе с ребенком посадить его на даче. Хочу, чтобы с раннего возраста он приучался к любви к природе. Потом, когда у моего сына будут дети, он обязательно расскажет, как мы вместе сажали это дерево», − поделилась Наталья Прилуцкая, заведующая лабораторией кафедры химии и химической экологии.
«Это замечательная возможность получить хорошие саженцы для своего двора, не вкладывая ресурсов», — поделилась Ирина Морозкова, магистрант кафедры стандартизации, метрологии и сертификации.«Мы взяли саженцы кедра, потому что хотим посадить их на дачных участках и озеленить город. Как известно, кедры хорошо очищают воздух», — отметила Евгения Быстрицкая, сотрудник центра патентования и защиты интеллектуальной собственности САФУ.
«Кедр, в первую очередь, красивое дерево. Оно долго растет и радует глаз. Хотим посадить родителям на дачу. Сначала думали посадить у дома, но не нашли место, уже все засажено другими деревьями. Я слышала, как люди обсуждали места посадки, пока стояли в очереди. Это очень здорово, город будет зеленеть», — рассказала Татьяна Архипова, сотрудник директората Высшей школы психологии и педагогического образования.Вместе с саженцем каждый участник получил памятку с инструкцией по посадке, - сообщает пресс-служба САФУ.
раздавали паспорта и саженцы … появилась вода… мордобой в магазине … ожидается дождь – и это все что принес нам народившийся день? и больше ничего вокруг нас не происходит? в Холмогорах свинья, к примеру, 20-ю опоросилась, почему не пишем об этом ? МЕЛКОТЕМЬЕ - бич ДИ
ну вот( пропустила акцию...так хотелось кедр на даче посадить
пробовала я как-то вырастить кедр. купила семена, положила на блюдце, залила водой, так и не проросли...потом пробовала просто в землю сажать, тоже не взошли, но может ещё не время и вырастут через пару лет
у нас на даче вокруг забора маленькие кедры растут..и вид и запах летом от деревьев потрясающий...но растут они довольно не быстро
очень интересно идешь по улице подходит некто и говорит я студень извольте кедр получить
ну вот( пропустила акцию...так хотелось кедр на даче посадить -------------------------------------------------------------------------------------- … мэм, сокрушаться и плакать надо не от того, что Вы пропустили "хедровую" акцию, а от того, что некоторые читатели воспринимают данное СМИ как источник рекламы и др. полезной в хозяйстве информации, т.е. что-то вроде доски объявлений, как нечто, занимающее чужую нишу в медиапространстве (висит на заборе, колышется ветром бумажный листок)… Печально это, хотя вины читателей в этом нет никакой
наша цель — сделать город зеленее. ------------------------------------------------------------------------------------- … в русском языке слова "ЗЕЛЕНЕЕ" и "ДЛИННОШЕЕЕ" абсолютные призеры по кол-ву букв "Е" в теле слова – первое на 57% состоит из буквы "Е", второе – единственное слово с тремя буквами "Е" в окончании … О! великий и могучий, как ты прекрасен! кто сравнится с тобой!