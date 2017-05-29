Архангельские студенты раздали горожанам десять тысяч саженцев

Архангелогородцы получили десять тысяч саженцев кедров. Их выдавали 9 июня у выставочного павильона САФУ и 12 июня у магазина «Прага».

«Эта акция проходит в первый раз, наша цель — сделать город зеленее. Мы хотим показать, что университет заботится обо всех. Акция появилась при сотрудничестве с организацией „Кедровая роща“, которая предоставила саженцы», — сообщил Станислав Косач, организатор акции, заместитель председателя Профсоюза САФУ.

«Я взяла саженец кедра, чтобы вместе с ребенком посадить его на даче. Хочу, чтобы с раннего возраста он приучался к любви к природе. Потом, когда у моего сына будут дети, он обязательно расскажет, как мы вместе сажали это дерево», − поделилась Наталья Прилуцкая, заведующая лабораторией кафедры химии и химической экологии.

«Это замечательная возможность получить хорошие саженцы для своего двора, не вкладывая ресурсов», — поделилась Ирина Морозкова, магистрант кафедры стандартизации, метрологии и сертификации.«Мы взяли саженцы кедра, потому что хотим посадить их на дачных участках и озеленить город. Как известно, кедры хорошо очищают воздух», — отметила Евгения Быстрицкая, сотрудник центра патентования и защиты интеллектуальной собственности САФУ.

«Кедр, в первую очередь, красивое дерево. Оно долго растет и радует глаз. Хотим посадить родителям на дачу. Сначала думали посадить у дома, но не нашли место, уже все засажено другими деревьями. Я слышала, как люди обсуждали места посадки, пока стояли в очереди. Это очень здорово, город будет зеленеть», — рассказала Татьяна Архипова, сотрудник директората Высшей школы психологии и педагогического образования.Вместе с саженцем каждый участник получил памятку с инструкцией по посадке, - сообщает пресс-служба САФУ.