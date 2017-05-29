Новости дня

Реклама-двигатель всего! "Двина-Информ" ищет талантливого менеджера

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Источник: агентство по печати и СМИ разделят

В Северном морском музее пройдёт концерт «Джаз над водой»

Мобильная версия 16+

Среда, 14 июня, 22:31

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/14/51267.html

Общество

Архангельские студенты раздали горожанам десять тысяч саженцев

Архангельские студенты раздали горожанам десять тысяч саженцев
Фото пресс-службы САФУ
Архангелогородцы получили десять тысяч саженцев кедров. Их выдавали 9 июня у выставочного павильона САФУ и 12 июня у магазина «Прага».

«Эта акция проходит в первый раз, наша цель — сделать город зеленее. Мы хотим показать, что университет заботится обо всех. Акция появилась при сотрудничестве с организацией „Кедровая роща“, которая предоставила саженцы», — сообщил Станислав Косач, организатор акции, заместитель председателя Профсоюза САФУ.

«Я взяла саженец кедра, чтобы вместе с ребенком посадить его на даче. Хочу, чтобы с раннего возраста он приучался к любви к природе. Потом, когда у моего сына будут дети, он обязательно расскажет, как мы вместе сажали это дерево», − поделилась Наталья Прилуцкая, заведующая лабораторией кафедры химии и химической экологии.

«Это замечательная возможность получить хорошие саженцы для своего двора, не вкладывая ресурсов», — поделилась Ирина Морозкова, магистрант кафедры стандартизации, метрологии и сертификации.«Мы взяли саженцы кедра, потому что хотим посадить их на дачных участках и озеленить город. Как известно, кедры хорошо очищают воздух», — отметила Евгения Быстрицкая, сотрудник центра патентования и защиты интеллектуальной собственности САФУ.

«Кедр, в первую очередь, красивое дерево. Оно долго растет и радует глаз. Хотим посадить родителям на дачу. Сначала думали посадить у дома, но не нашли место, уже все засажено другими деревьями. Я слышала, как люди обсуждали места посадки, пока стояли в очереди. Это очень здорово, город будет зеленеть», — рассказала Татьяна Архипова, сотрудник директората Высшей школы психологии и педагогического образования.Вместе с саженцем каждый участник получил памятку с инструкцией по посадке, - сообщает пресс-служба САФУ.

Сегодня 07:58

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Эсквайр, сегодня 09:46

раздавали паспорта и саженцы … появилась вода… мордобой в магазине … ожидается дождь – и это все что принес нам народившийся день? и больше ничего вокруг нас не происходит? в Холмогорах свинья, к примеру, 20-ю опоросилась, почему не пишем об этом ? МЕЛКОТЕМЬЕ - бич ДИ

Гость, сегодня 11:21

ну вот( пропустила акцию...так хотелось кедр на даче посадить

Гость, сегодня 11:23

пробовала я как-то вырастить кедр. купила семена, положила на блюдце, залила водой, так и не проросли...потом пробовала просто в землю сажать, тоже не взошли, но может ещё не время и вырастут через пару лет

Крис, сегодня 11:25

у нас на даче вокруг забора маленькие кедры растут..и вид и запах летом от деревьев потрясающий...но растут они довольно не быстро

vlad1950, сегодня 17:02

очень интересно идешь по улице подходит некто и говорит я студень извольте кедр получить

Эсквайр, сегодня 18:41

ну вот( пропустила акцию...так хотелось кедр на даче посадить -------------------------------------------------------------------------------------- … мэм, сокрушаться и плакать надо не от того, что Вы пропустили "хедровую" акцию, а от того, что некоторые читатели воспринимают данное СМИ как источник рекламы и др. полезной в хозяйстве информации, т.е. что-то вроде доски объявлений, как нечто, занимающее чужую нишу в медиапространстве (висит на заборе, колышется ветром бумажный листок)… Печально это, хотя вины читателей в этом нет никакой

Эсквайр, сегодня 21:30

наша цель — сделать город зеленее. ------------------------------------------------------------------------------------- … в русском языке слова "ЗЕЛЕНЕЕ" и "ДЛИННОШЕЕЕ" абсолютные призеры по кол-ву букв "Е" в теле слова – первое на 57% состоит из буквы "Е", второе – единственное слово с тремя буквами "Е" в окончании … О! великий и могучий, как ты прекрасен! кто сравнится с тобой!

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Источник: агентство по печати и СМИ разделятСегодня 16:10
11 комментариев

Созидатели и разрушителиСегодня 13:41
12 комментариев

14 июня в большинстве районов Архангельской области ожидается дождьСегодня 07:52

Кинофорум «За любовь и Отечество» проходит в СеверодвинскеВчера 15:52
1 комментарий

В Архангельске горячая вода появилась не во всех домахВчера 15:14
3 комментария

Общество

Реклама-двигатель всего! "Двина-Информ" ищет талантливого менеджераСегодня 20:37

Источник: агентство по печати и СМИ разделятСегодня 16:10
11 комментариев

В Кенозерском парке завершился период весенних биотехнических мероприятийСегодня 16:07

В Архангельске установят первую табличку "Последнего адреса"Сегодня 15:18

В Архангельске более 4,5 тысяч школьников отдыхают в лагерях с дневным пребываниемСегодня 14:40

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Реклама-двигатель всего! "Двина-Информ" ищет талантливого менеджера

Источник: агентство по печати и СМИ разделят

В Кенозерском парке завершился период весенних биотехнических мероприятий

В Архангельске установят первую табличку "Последнего адреса"

В Архангельске более 4,5 тысяч школьников отдыхают в лагерях с дневным пребыванием

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Выбран генеральный подрядчик для строительства новой выпарной станции АЦБК

Два теплохода ГК «Титан» названы в честь Антона Лойтера и Юрия Мамонтова

АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

В Коряжме всех первоклашек обучают плаванию

Северодвинск готовится к смене власти

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

В Северодвинске ГИБДД проверит, правильно ли установлены шины

В областном центре сотрудница ЗАО «Учебный комбинат» похитила 400 тысяч рублей

В столице Поморья разведут автодорожный Краснофлотский мост

В Плесецком районе женщина погибла при пожаре

На острове Кего обнаружена японская граната

Команда Поморья по универсальному бою взяла 15 медалей на первенстве мира

«Водник» расторгает отношения с Дмитрием Савельевым

В Архангельске прошел международный турнир по футболу "Согласие"

В День России архангелогородцы сдали нормативы ГТО

В День России в центре Архангельска пройдут спортивные мероприятия

В Северном морском музее пройдёт концерт «Джаз над водой»

Главный режиссер Архангельского театра драмы рассказал о планах на следующий сезон

Кинофорум «За любовь и Отечество» проходит в Северодвинске

На Варавино День России отметили народными гуляниями

В Котласе проходит международный фестиваль уличных театров
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru