Температура ночью +2,+7°, на юге местами до +12°; на северо-востоке области местами заморозки до 0,-3°; днем +12,+17°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 14 июня, 22:31
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/14/51266.html
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14 июня в большинстве районов Архангельской области ожидается дождь
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дождь, в южной половине области местами сильный дождь; гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью +2,+7°, на юге местами до +12°; на северо-востоке области местами заморозки до 0,-3°; днем +12,+17°, - сообщает Северное УГМС.
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