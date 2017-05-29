В Архангельске высаживают цветы

Погодные условия в этом году задержали высадку цветов, но лето все увереннее вступает в свои права, и администрации округов города, наконец, приступили к этой работе.



- Подрядная организация приступила к работе, в результате которой будет высажено 2800 цветов в вазонах на ул. Галушина, в микрорайоне лесозавода № 3 и на острове Краснофлотском, - сообщил и.о. главы округа Майская горка Алексей Ганущенко.

В Ломоносовском округе высадка цветов начинается сегодня после обеда.

- На площади у Администрации города, вокруг памятников будут посажены виолы, петуньи, бархатцы, цинерарии, бегонии и другие цветы, - отметила заместитель главы Ломоносовского округа Наталья Сорванова.

Основные работы по обустройству клумб и созданию цветников в округах закончатся ко второй половине июня.

Одна из подрядных организаций, занимающихся озеленением, ЗАО "Северная роза" к работе привлекает студентов и выпускников учебных заведений. Вместе со своими подопечными цветы высаживает инженер по благоустройству предприятия Ольга Полуянова, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.

- Несмотря на короткое северное лето, хочется, чтобы город радовал живыми яркими красками, был зелёным и благоустроенным. Надеюсь, что погода не испортится, и рассада хорошо приживётся, - поделилась Ольга Полуянова.