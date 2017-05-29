Школа боевых искусств «Северные Волки» продемонстрировала мастерство архангелогородцам

День России всегда сопровождается большим количеством мероприятий на любой вкус и цвет. Но если к концертам и танцам все уже давно привыкли, то возможность от души подраться, пускай и при помощи бутафорского оружия – в диковинку.

Школа боевых искусств «Северный Волк» решила предоставить именно такую возможность всем желающим в Петровском парке. Ограничить чьё-либо участие могла лишь живая очередь: денег за этот аттракцион, по счастью, не брали. Об это рассказывает портал "Правда Севера".

Найдя себе партнера, бойцы обращались к тренеру школы, чтобы тот помог надеть специальную защиту – шлем и жилет. Помимо них выдавались «меч» и щит. Первый представлял из себя металлическую трубку, завёрнутую в мягкий амортизирующий материал, похожий на пух, и имел пластиковую ручку с выемками под пальцы – будь вместо «пуха» резина, орудие было бы точной копией ОМОНовской дубинки.

После одевания и объяснения правил техники безопасности – например, запрет на любые колющие удары – тренер разводил бойцов по углам и подавал команду к началу поединка.

И тут выяснилось, что радости боя покорны все возрасты: нашлись желающие бойцы и в возрасте пяти лет, и тринадцати, и даже вполне взрослые мужчины нисколько не чурались, хотя последних участвовало совсем мало из-за специфики собравшейся у театра драмы толпы, состоящей, в основном, из матерей с детьми.

А в конце мероприятия тренеры школы решили показать мастер-класс и вышли на бой друг против друга, заставив завидовать их ловкости, скорости и умению.

За исключением запрета на колющие удары, бой проходил максимально вольно: никаких других ограничений не было и в помине, так что действо являло собой простое, беспорядочное и задорное полутораминутное «лупилово» без претензий.

Я тоже не смог устоять и принял участие – наш поединок привлёк куда больше внимания, чем предыдущие, – манера боя была более агрессивная и зрелищная. Победила, как всегда, дружба, хотя я готов поставить свою шляпу, что симпатии зрителей были именно на моей стороне.

Показала себя крайне эффективной тактика активного использования щита как вспомогательного оружия, а именно – нанесения им самим ударов «от себя» с целью продавливания обороны противника и отвлечения его внимания от меча.

Я поучаствовал ещё в одном поединке, уже против ученика школы и по спортивным правилам – на очки, до первого попадания. После боя тренер и организатор клуба – Антон Викульев – ответил на несколько вопросов.

— Занятия у вас так же проходят?

— Нет, у нас занятия состоят из трёх частей: сначала общая физическая подготовка и разминка, далее – отработка базовых боевых стоек и приёмов. Ну а в конце занятия – спарринги, уже более упорядоченные и по правилам, не как здесь. Бойцов обучаем группами, по возрастам. Лучших потом возим на состязания против других школ региона и так далее, вплоть до федеральных соревнований.

— Какое оружие используете?

— В основном три вида вооружений: щит и меч, меч и баклер (маленький «кулачный» щит – прим. автора), а также щит с копьём – это чем-то фехтование на рапирах напоминает.

— А девочки у вас есть? Воюют вместе с ребятами или порознь?

— До десяти лет девочки и мальчики тренируются вместе, но потом уже раздельное обучение. Сами понимаете, различия уже налицо становятся, было бы неспортивно. Хотя есть одна девушка шестнадцати лет, которая даже меня иногда побеждает, в чём мне немного стыдно сознаваться.