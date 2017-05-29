В центре Архангельска прошла выставка пожарно-спасательной техники

В День России пожарно-спасательные подразделения Архангельского гарнизона сделали горожанам подарок: на площади Мира у Вечного Огня была развернута выставка пожарно-спасательной техники.

Коленчатый 50-метровый подъемник, пожарно-спасательные автомобили, внедорожники «Трекол», способные пройти по самым труднодоступным местам, квадроцикл – всё это можно было не только посмотреть, но и посидеть внутри салона, на водительском сиденье, что с удовольствием делали маленькие (и не только) дети, пришедшие в этот день на праздничную площадку. Всех пришедших ждал концерт, подготовленный силами творческих коллективов города, военная полевая кухня, интерактивные развлечения. На время предлагалось собрать из деревянных паззлов карту России и Архангельской области, возле всех площадок было очень много желающих.

Особо стоит отметить и поддержать проект «Дом со звездой», который представил Центр «Патриот».- Наш проект еще только начинается, он очень молодой, рассказывает координатор проекта «Дом со звездой» Татьяна Ларина. – Он направлен на увековечивание памяти тех, кто прошел Великую Отечественную войну. Кто служил на фронте и ковал Победу в тылу. В проекте могут принимать участие все граждане, повесив на дверь квартиры или на стену частного дома звезду, при этом заполнив заявку и рассказав о проведенном деле в соцсетях с приложением фотографий родственника, видеосъемки с хэштэгом #домсозвездой. Любой желающий может с 9.00 до 17.30 в рабочие дни обратиться к нам или выйти на сайт движения «Дом со звездой», - сообщает портал "Безопасность АО".