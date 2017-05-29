Победители популярных телепроектов выступили для архангелогородцев на вечерней сцене

Имена молодых звезд хорошо известны любителям музыкальных проектов, которые с удовольствием смотрят во всех уголках страны.

Елена Максимова - победитель программы первого канала «Точь-в-точь» и полуфиналист шоу «Голос» исполнила знакомые и любимые отечественные песни и иностранные шлягеры. Композицию «Крылья ангела» Елена Максимова посвятила всем жителям Архангельска.

Сергей Дудинский - победитель проекта «Живой звук» телеканала «Россия» - представил вниманию архангелогородцев разноплановую музыкальную программу - серьезные композиции и всенародно любимые популярные песни.

Также праздничную программу своим выступлением украсил Сергей Румянцев - артист государственного музыкального театра «Зазеркалье» (Санкт-Петербург), лауреат 1-ой премии Международного конкурса-фестиваля вокального творчества «Преображение», дипломант вокального конкурса имени Андрея Петрова «Поющая маска».

Патриотический настрой на протяжении вечера не покидал площадь весь вечер: его поддерживали ведущие, артисты, детские творческие коллективы столицы Поморья и сами зрители.

Концерт перед зданием Администрации города длился два с половиной часа и закончился на торжественной ноте – артисты и зрители всех возрастов вместе исполнили гимн России. Последним ярким штрихом стали выстрелы фейерверка и сотни белых, синих и красных шаров, которые взвились над праздничной сценой, - сообщает пресс-служба городской администрации.