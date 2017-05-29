Юные архангелогородцы получили свои первые паспорта

Основной документ в день России получили 10 юных архангелогородцев: Антон Азеев, Варвара и Арина Шангины, Ангелина Мальцева, Дарья Медникова, Юлия Тарасова, Дарья Барашкова, Сабина Бохан, Софья Лобковская и Анастасия Золотилова. Ребят переполняло чувство гордости, волнение и желание оправдать надежды старшего поколения.
- Этот день запомнится нам на всю жизнь: волнительно и приятно получить паспорт именно в День России. Я горожусь, что родилась и выросла в России и моя малая родина – город воинской славы Архангельск. Для меня паспорт гражданина – это билет во взрослую жизнь. Я хочу стать врачом и работать на благо здоровья россиян, - поделилась своими чувствами учащаяся гимназии №24 Анастасия Золотилова.
Церемония вручения паспортов сопровождалась исполнением гимна Российской Федерации и торжественным вносом государственного флага, который доверили школьникам-юнармейцам, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.