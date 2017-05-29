Юные архангелогородцы получили свои первые паспорта Фото пресс-службы администрации Архангельска В торжественной обстановке на площади Мира состоялось вручение паспортов гражданина Российской Федерации 14-летним школьникам, впервые получающим этот официальный документ.

Основной документ в день России получили 10 юных архангелогородцев: Антон Азеев, Варвара и Арина Шангины, Ангелина Мальцева, Дарья Медникова, Юлия Тарасова, Дарья Барашкова, Сабина Бохан, Софья Лобковская и Анастасия Золотилова. Ребят переполняло чувство гордости, волнение и желание оправдать надежды старшего поколения. - Этот день запомнится нам на всю жизнь: волнительно и приятно получить паспорт именно в День России. Я горожусь, что родилась и выросла в России и моя малая родина – город воинской славы Архангельск. Для меня паспорт гражданина – это билет во взрослую жизнь. Я хочу стать врачом и работать на благо здоровья россиян, - поделилась своими чувствами учащаяся гимназии №24 Анастасия Золотилова. Церемония вручения паспортов сопровождалась исполнением гимна Российской Федерации и торжественным вносом государственного флага, который доверили школьникам-юнармейцам, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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