Температура ночью +2,+7°, на северо-востоке заморозки до 0,-3°; днем +8,+13°; на юге и юго-западе ночью +7,+12°, днем до +20°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 13 июня, 18:06
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/13/51245.html
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13 июня в Поморье ожидаются ночные заморозки
Переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь, в южных районах гроза. Ветер восточных направлений ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с.
Температура ночью +2,+7°, на северо-востоке заморозки до 0,-3°; днем +8,+13°; на юге и юго-западе ночью +7,+12°, днем до +20°, - сообщает Северное УГМС.
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