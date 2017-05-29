В Архангельске дали горячую воду

В соответствии с утвержденным графиком гидравлических испытаний сегодня ночью Архангельские теплосети приступили к подаче теплоносителя.

- Гидравлические испытания завершены, идет подключение потребителей. Порядка в 80% домов уже имеется возможность возобновления горячего водоснабжения. Насколько оперативно в кранах появится горячая вода, теперь зависит от управляющих компаний и ТСЖ. Еще в 10% домов подача теплоносителя появится завтра в первой половине дня, когда завершится устранение выявленных повреждений. В оставшихся 10% домов ремонтные работы займут 3-4 дня, - пояснил главный инженер Архангельских тепловых сетей Станислав Ерехинский.

Управляющие компании своевременно извещаются теплоснабжающими предприятиями о готовности подать теплоноситель. Несмотря на праздничный (выходной) день, управляющие организации, получившие извещение тепловых сетей, должны обеспечить поступление горячей воды в жилые дома, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.