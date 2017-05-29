В Архангельске дали горячую воду

- Гидравлические испытания завершены, идет подключение потребителей. Порядка в 80% домов уже имеется возможность возобновления горячего водоснабжения. Насколько оперативно в кранах появится горячая вода, теперь зависит от управляющих компаний и ТСЖ. Еще в 10% домов подача теплоносителя появится завтра в первой половине дня, когда завершится устранение выявленных повреждений. В оставшихся 10% домов ремонтные работы займут 3-4 дня, - пояснил главный инженер Архангельских тепловых сетей Станислав Ерехинский.
Управляющие компании своевременно извещаются теплоснабжающими предприятиями о готовности подать теплоноситель. Несмотря на праздничный (выходной) день, управляющие организации, получившие извещение тепловых сетей, должны обеспечить поступление горячей воды в жилые дома, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
А когда же дадут горячую воду в больницах? В Первой городской только холодная вода!
А можно огласить эти 10 %.Пока что ни у нас в Соломбале, ни у знакомых в городе на Гайдара горячей воды нет.
На Стрелковой с Нового года из трубопровода гор.воды течет либо холодная, либо еле живая! Господа, а перерасчет будет? Надоело платить за большие объемы "горячей воды". Раньше в месяц выходило 5 куб., теперь 9 -11 !!1
может вы просто стали больше лить воды?
на привозе вчера дали воду, у меня утром сегодня
если вам не нравится сидеть без гор воды установите водонагреватель.. работы проводят, чтобы вы зимой в холодной квартире не сидели
правильно, лучше летом 5 дней без воды, чем всю зиму без отопления и с тазом в руках
на варавино включили горячую воду