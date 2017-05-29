На площади Профсоюзов в Архангельске открылась ярмарка

Главные герои любой ярмарки, конечно же, народные мастера. Бисероплетение, вязание, резьба по дереву, изготовление кукол – в этом и многом другом нашим северным умельцам нет равных. На прилавках представлены работы мастеров не только из Архангельска, но и со всей области.

В столице Поморья стремятся всячески поддерживать народных ремесленников. Такие ярмарки стали неотъемлемой частью городских массовых праздников.

– Самобытная культура Русского Севера – это достояние нашего города, это бренд Архангельской области, который знают и за ее пределами. Люди должны видеть, что такие традиции поддерживаются нами и учиться сохранять и ценить их. Тем более, в такой праздник, - поделилась начальник управления по торговле и услугам населению администрации города Ирина Любова.

В ярмарке приняли участие не только северные мастера, но и представители ближнего зарубежья – Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Армении и Грузии. По мнению организаторов ярмарки, это символизирует единство и дружбу народов, - сообщает пресс-служба администрации Арха