Архангелогородцы празднуют День России

В 13:00 прошло подведение итогов и награждение победителей сразу нескольких важных мероприятий.
Сначала на сцену для получения оливковых беретов поднялись победители областной военно-спортивной игры «Спецназ».
Затем лучшие команды-участницы федеральной программы «Знаю Россию», правильно и быстро собравшие из специальных пазлов карты страны и Архангельской области, будут награждены нагрудным знаком программы «Знаю Россию» I или II степени.
В 16:00 на площади Мира пройдёт традиционная всероссийская акция «Мы – граждане России». Глава региона Игорь Орлов вручит паспорта гражданина РФ 14-летним архангелогородцам.
С 18:30 большая концертная программа с участием новых российских звёзд продолжится на площади Ленина, - сообщает пресс-служба правительства области.