Архангелогородцы празднуют День России

Праздничный день на площади Мира проходит насыщенно. Здесь работают сразу несколько площадок: выставки техники МЧС и оружия Победы, полевая кухня, призывной пункт на военную службу по контракту, открытая концертная площадка.

В 13:00 прошло подведение итогов и награждение победителей сразу нескольких важных мероприятий.

Сначала на сцену для получения оливковых беретов поднялись победители областной военно-спортивной игры «Спецназ».

Затем лучшие команды-участницы федеральной программы «Знаю Россию», правильно и быстро собравшие из специальных пазлов карты страны и Архангельской области, будут награждены нагрудным знаком программы «Знаю Россию» I или II степени.

В 16:00 на площади Мира пройдёт традиционная всероссийская акция «Мы – граждане России». Глава региона Игорь Орлов вручит паспорта гражданина РФ 14-летним архангелогородцам.

С 18:30 большая концертная программа с участием новых российских звёзд продолжится на площади Ленина, - сообщает пресс-служба правительства области.