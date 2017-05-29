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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/12/51239.html

Общество

В Архангельске пройдут мероприятия, посвященные Дню России

В Архангельске пройдут мероприятия, посвященные Дню России
В 10:00 на площади Мира прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.

Здесь же в 13:00 начнется реализации федеральной программы «Знаю Россию» в Архангельской области: команды участников программы на время будут собирать специальные магнитные спилс-карты в карту страны и области.

С 13:00 до 17:00 на площади Мира пройдёт концертная программа «Мы – граждане России», награждение участников и победителей областной военно-спортивной игры «Спецназ», принятие клятвы юнармейцев курсантами военно-патриотических объединений. В 16:00 в рамках акции «Мы – граждане России» состоится торжественное вручение паспортов юным архангелогородцам.

С 18:30 празденство переместится на площадь Ленина. Здесь пройдёт концертная программа, посвящённая Дню России, с выступлением творческих коллективов города и звёзд российской эстрады. В 22:00 праздник завершится красочным фейерверком.

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