Температура ночью +3,+8°, в северо-восточной половине области местами заморозки до 0,-3°; днем +11,+16°, в южных районах местами +21°, на северо-востоке до +6°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 12 июня, 19:01
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/12/51235.html
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В День России в Поморье будет ветрено
Переменная облачность. Местами дождь, в южных районах грозы, ливни. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 0-5 м/с, при грозах порывы 10-15 м/с.
Температура ночью +3,+8°, в северо-восточной половине области местами заморозки до 0,-3°; днем +11,+16°, в южных районах местами +21°, на северо-востоке до +6°, - сообщает Северное УГМС.
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