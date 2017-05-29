Архангелогородцы ждут горячую воду

Администрация Архангельска неоднократно сообщала, что комплекс мероприятий по гидравлическим испытаниям завершится к 11 июня, начиная с этой даты будет производиться прогрев и пуск тепловых энергоустановок для обеспечения жителей горячим водоснабжением.
Управляющие компании будут извещены о готовности подать теплоноситель. Соответственно, с 12 июня управляющие организации должны быть готовы к подключению внутридомовых сетей к горячему водоснабжению.
Обращаем особое внимание, что, несмотря на праздничный (выходной) день, управляющие компании, получившие извещение тепловых сетей, должны обеспечить поступление горячей воды в жилые дома.
знамо дело в расеянии обещанного три года ждут и шансов вообще немного что с водой что со всем остальным жизнеблагостями ибо у нынешней власти ельциноидов граждвн нет а есть электорат мнение которого ей- власти глубоко безразлично