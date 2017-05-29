Воспитанники детского дома привели в порядок территорию возле храма в Цигломени

Подростки из Цигломенского детского дома в начале июня потрудились над благоустройством территории возле храма Державной иконы Божией Матери.

Несколько дней ребята убирали прошлогоднюю листву, перекапывали клумбы, очищали местность от мусора, складывали доски для хозпостроек и помогали делать мосточки.

«После трудов подростки пили чай, и мы беседовали, — рассказал настоятель цигломенской церкви священник Феликс Сумароков. — Говорили о христианских добродетелях, касались вопросов брака, семейной жизни, ценности здоровых и правильных отношений между людьми. Ребята воспринимали все очень живо, интересовались христианской верой и задавали много вопросов».

Отец Феликс отметил, что сотрудничество прихода с детским домом будет продолжаться.