В честь 80-летия Архангельской области в Уйме посадили деревьев 9 июня около Дома культуры поселка посадили 80 маленьких пихт и березок. Их количество напоминает о дне рождения области, который будут отмечать этой осенью. В акции приняли участие более 30 человек, с задачей справились быстро – деревья были посажены за час по периметру небольшого парка, который расположен за Домом культуры, - сообщает пресс-служба администрации Приморского района. Нашли ошибку? Выделите текст,

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