В Архангельской области открылся фестиваль «Веркольские первоцветы»

В деревне Веркола Пинежского района открылся фестиваль творческого поиска. Организаторы подготовили насыщенную программу и разбили ее на три дня, основная часть которой началась сегодня с бодрящей зарядки и экскурсии по деревне.

Гости на мастер-классах фестиваля научатся играть на пиле и гуслях, освоят искусство фотографирования и спроектируют дом вместе с архитектором-проектировщиком деревянных домов Борисом Гагариным:

— Я хотел бы рассказать о своей работе и о множестве смежных вопросов, таких как самоорганизация и самодисциплина. Взрослым слушателям будет полезно узнать об особенностях отрасли деревянного домостроения, которое переживает настоящий бум, а младшим я постараюсь помочь определиться с направлением развития, расскажу о сложностях и о том, как с ними справляться в будущем.

А в музее Федора Абрамова участников фестиваля ожидает сюрприз от школы роботехники «BeRobotics» – битва роботов, – всем желающим проведут мастер-класс по конструированию «Нашествие роботов», - сообщает портал "Правда Севера".

