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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/11/51229.html

Общество

Стоимость картофеля в магазинах пугает архангелогородцев

Стоимость картофеля в магазинах пугает архангелогородцев
Вот цитата из письма читательницы "Правды Севера" Елены Николаевны Позднышевой: «У меня дача в Васьково. В прошлое воскресенье поехали, чтобы хоть что‑то сделать на нашем скромном участке. Но…

Проснулись утром в воскресенье, а это было 28 мая, а весь участок покрыт снегом! Конечно, он за несколько часов растаял. Мы даже какие‑то грядки вскопали, которые были на более высоком месте. Но ни о каких посадках речи быть не может. Знаю, что кто‑то из знакомых посеял морковку, свёклу, зелень. Когда‑то проклюнется.
Прошлогодняя картошка у нас закончилась буквально на днях. Решила купить. Начала с крупных центров – думала, что там дешевле. Зашла в «Спар» – 69 рублей за килограмм! Как говорится, старожилы такого не помнят. Правда, картошка нового урожая. Но – так себе, сырая, много мелкой и зелёной. И цена, наверное, такая потому, что дыхание нашей любимой Арктики дошло до самых югов. И в средней полосе с посадками опаздывают.

Поехала за картошкой в «Макси». Там она тоже нового урожая – 59 рублей за килограмм. Такая чистенькая, гладенькая, но вялая и безвкусная – решилась купить несколько картошин. В общем, апельсины дешевле. Но их в суп не положишь. И я решила пока обойтись макаронами.

Честно говоря, у меня появилась тревога – что есть осенью будем? В нашей области успеют посадить картошку?"

Таких вопрос в редакцию "Правды Севера" поступает немало. Ответить на них попросили Ирину Бажанову, министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. Она дала такой комментарий:

 – В этом году посевная кампания началась на две недели позже. Так, в Вельском районе начали сеять с 16 мая. Причина известна – неблагоприятные для сельского хозяйства погодные условия.

Учитывая позднюю весну, быстрое нарастание тепла в южных районах области с переходом среднесуточной температуры на уровень выше 10 градусов, следует ожидать поспевание почвы за довольно короткое время. Поэтому очень важно провести посевные работы в предельно сжатые сроки.

Эти сроки у каждого района разные. В целом в Поморье зерновые и зернобобовые культуры высеяны на площади почти две тысячи гектаров. Это 95 процентов от планируемого показателя.

Не менее активно в регионе проводятся работы по внесению органических удобрений: под урожай 2017 года – уже более 150 тысяч тонн (69 процентов от плана).
Подкормка минеральными удобрениями многолетних трав, сенокосов и пастбищ проведена на восьми тысячах гектарах, внесение минеральных удобрений под яровой сев – почти на шести тысячах га.

Картофель на сегодняшний день высажен на площади 87 гектаров в Шенкурском, Холмогорском, Виноградовском и Коношском районах (восемь процентов от плана). Массовая посадка сдерживается опять же неблагоприятными погодными условиями, но о рисках говорить преждевременно. В масштабах всей области посадки картофеля ориентировочно начнутся в первой декаде июня. 

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