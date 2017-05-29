В Котласе обновили театральный сквер и построили парк с динозаврами

В сквере планируются выступления артистов и музыкантов, как это было в середине прошлого века. Первыми опробовали площадку артисты I международного фестиваля уличных театров, который стартовал сегодня в Котласе.
На берегу Северной Двины открыт экопарк. Здесь появились новые пешеходные тротуары и велодорожки, арт-объекты, беседки.
Гордость культурно-паркового комплекса — парк динозавров, связанный с открытиями палеонтолога Владимира Амалицкого, который в конце XIX века нашёл под Котласом сразу несколько новых видов доисторических зверей, - сообщает прес-служба областного правительства.