Новости дня

В честь 80-летия Архангельской области в Уйме посадили деревьев

В Архангельской области открылся фестиваль «Веркольские первоцветы»

В Маймаксе при пожаре пострадал младенец

Архангелогородцы ждут горячую воду

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 11 июня, 15:26

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/11/51226.html

Общество

В Котласе обновили театральный сквер и построили парк с динозаврами

В Котласе обновили театральный сквер и построили парк с динозаврами
Фото пресс-службы регионального правительства
У Котласского драматического театра появился обновлённый театральный сквер. В ходе реконструкции выровняли территорию, обустроили дорожки, возвели ограждение. Новая пешеходная дорожка соединила три площадки для отдыха горожан. Здесь же установлена сцена, появились необычные арт-объекты.

В сквере планируются выступления артистов и музыкантов, как это было в середине прошлого века. Первыми опробовали площадку артисты I международного фестиваля уличных театров, который стартовал сегодня в Котласе. 

На берегу Северной Двины открыт экопарк. Здесь появились новые пешеходные тротуары и велодорожки, арт-объекты, беседки.

Гордость культурно-паркового комплекса — парк динозавров, связанный с открытиями палеонтолога Владимира Амалицкого, который в конце XIX века нашёл под Котласом сразу несколько новых видов доисторических зверей, - сообщает прес-служба областного правительства. 

Сегодня 11:08

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангелогородцы ждут горячую водуСегодня 13:28
1 комментарий

Под Архангельском стартовала военно-спортивная игра «Спецназ» Сегодня 10:55

11 июня на северо-востоке Поморья ожидаются ночные заморозки Сегодня 10:47

В Архангельск пришел пассажирский теплоход «Русь Великая» Вчера 10:50
5 комментариев

Студенты САФУ отметили день рождения университетаВчера 10:19
1 комментарий

Общество

В честь 80-летия Архангельской области в Уйме посадили деревьевСегодня 15:30

В Архангельской области открылся фестиваль «Веркольские первоцветы»Сегодня 14:30

Архангелогородцы ждут горячую водуСегодня 13:28
1 комментарий

Стоимость картофеля в магазинах пугает архангелогородцев Сегодня 11:25

Под Архангельском стартовала военно-спортивная игра «Спецназ» Сегодня 10:55

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В честь 80-летия Архангельской области в Уйме посадили деревьев

В Архангельской области открылся фестиваль «Веркольские первоцветы»

Архангелогородцы ждут горячую воду

Стоимость картофеля в магазинах пугает архангелогородцев

Два теплохода ГК «Титан» названы в честь Антона Лойтера и Юрия Мамонтова

АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

В Коряжме всех первоклашек обучают плаванию

Работники ПАО «Севералмаз» удостоены наград Министерства энергетики РФ

На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования

Северодвинск готовится к смене власти

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

В Маймаксе при пожаре пострадал младенец

Житель Архангельска задержан за кражу лодочного мотора и велосипеда

В Архангельске орудуют мошенники, прикидывающиеся сотрудниками "Водоконтроля"

В Северодвинске детский сад, закрытый из-за ротовируса, снова примет детей

Информация о проведении в Северодвинске боев без правил среди подростков не подтвердилась

В День России в центре Архангельска пройдут спортивные мероприятия

Стрелки из Архангельской области завоевали девять медалей

В Архангельске прошел праздник «Добро без границ», на котором можно было сдать нормы ГТО

Новодвинцы выиграли Кубок по баскетболу

В Архангельске наградили участников Дельфейских игр

В Котласе проходит международный фестиваль уличных театров

В Архангельске прошёл многонациональный концерт

В Архангельске выступит скрипач из Петербурга

В Петровском парке открылась летняя сцена Архангельского драмтеатра

В День России в Архангельске выступят победители федеральных музыкальных телешоу
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru