Под Архангельском стартовала военно-спортивная игра «Спецназ»

На полигоне отряда «Ратник» в Приморском районе открыли областную военно-спортивную игру «Спецназ». Участие в ней принимают команды из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского, Пинежского, Плесецкого, Лешуконского, Онежского, Холмогорского, Каргопольского, Няндомского и Красноборского районов, Мурманской области и Республики Коми. Всего более 150 человек в возрасте от 14 до 20 лет.

Директор центра «Патриот» Евгений Корнюх отметил: «Областная военно-спортивная игра «Спецназ» проводится в регионе более десяти лет. За это время расширилась не только география участников, но изменилась и программа игры. Соревнования сложные, требующие отличной подготовки. С каждым годом усложняется полоса препятствий. Желаю участникам игры только отличных результатов».

Организаторами игры выступают областное отделение всероссийской общественной организации «Боевое Братство», региональный центр «Патриот», отряд специального назначения «Ратник» Росгвардии РФ.

Председатель Архангельского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Браславец подчеркнул, что цель игры – допризывная подготовка молодежи. «Высшая награда для победителей игры «Спецназ» - завоевать право ношения знака «Юный ратник», который дает право носить оливковый берет. В прошлом году этого звания были удостоены три человека. Помимо этого, в рамках игры у ребят есть возможность показать все те навыки, которые они получили в течение всего года», - сказал Александр Браславец.

11 июня участникам игры предстоит пройти огненно-штурмовую полосу препятствий, а также сдать зачет.Награждение победителей игры состоится на торжественном построении у Монумента Победы 12 июня в рамках празднования Дня России.