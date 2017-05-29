Новости дня

В честь 80-летия Архангельской области в Уйме посадили деревьев

В Архангельской области открылся фестиваль «Веркольские первоцветы»

В Маймаксе при пожаре пострадал младенец

Архангелогородцы ждут горячую воду

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 11 июня, 15:26

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/11/51225.html

Общество

Под Архангельском стартовала военно-спортивная игра «Спецназ»

Под Архангельском стартовала военно-спортивная игра «Спецназ»
Фото предоставила Анна Резвая
На полигоне отряда «Ратник» в Приморском районе открыли областную военно-спортивную игру «Спецназ». Участие в ней принимают команды из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского, Пинежского, Плесецкого, Лешуконского, Онежского, Холмогорского, Каргопольского, Няндомского и Красноборского районов, Мурманской области и Республики Коми. Всего более 150 человек в возрасте от 14 до 20 лет.

Директор центра «Патриот» Евгений Корнюх отметил: «Областная военно-спортивная игра «Спецназ» проводится в регионе более десяти лет. За это время расширилась не только география участников, но изменилась и программа игры. Соревнования сложные, требующие отличной подготовки. С каждым годом усложняется полоса препятствий. Желаю участникам игры только отличных результатов». 

Организаторами игры выступают областное отделение всероссийской общественной организации «Боевое Братство», региональный центр «Патриот», отряд специального назначения «Ратник» Росгвардии РФ. 

Председатель Архангельского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Браславец подчеркнул, что цель игры – допризывная подготовка молодежи. «Высшая награда для победителей игры «Спецназ» - завоевать право ношения знака «Юный ратник», который дает право носить оливковый берет. В прошлом году  этого звания были удостоены три человека. Помимо этого, в рамках игры у ребят есть возможность показать все те навыки, которые они получили в течение всего года», - сказал Александр Браславец. 

11 июня участникам игры предстоит пройти огненно-штурмовую полосу препятствий, а также сдать зачет.Награждение победителей игры состоится на торжественном построении у Монумента Победы 12 июня в рамках празднования Дня России. 

Сегодня 10:55

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Фото
Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангелогородцы ждут горячую водуСегодня 13:28
1 комментарий

11 июня на северо-востоке Поморья ожидаются ночные заморозки Сегодня 10:47

В Архангельск пришел пассажирский теплоход «Русь Великая» Вчера 10:50
5 комментариев

Студенты САФУ отметили день рождения университетаВчера 10:19
1 комментарий

В Архангельске прошёл многонациональный концертПозавчера 17:37

Общество

В честь 80-летия Архангельской области в Уйме посадили деревьевСегодня 15:30

В Архангельской области открылся фестиваль «Веркольские первоцветы»Сегодня 14:30

Архангелогородцы ждут горячую водуСегодня 13:28
1 комментарий

Стоимость картофеля в магазинах пугает архангелогородцев Сегодня 11:25

В Котласе обновили театральный сквер и построили парк с динозаврами Сегодня 11:08

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В честь 80-летия Архангельской области в Уйме посадили деревьев

В Архангельской области открылся фестиваль «Веркольские первоцветы»

Архангелогородцы ждут горячую воду

Стоимость картофеля в магазинах пугает архангелогородцев

В Котласе обновили театральный сквер и построили парк с динозаврами

Два теплохода ГК «Титан» названы в честь Антона Лойтера и Юрия Мамонтова

АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

В Коряжме всех первоклашек обучают плаванию

Работники ПАО «Севералмаз» удостоены наград Министерства энергетики РФ

На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования

Северодвинск готовится к смене власти

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

В Маймаксе при пожаре пострадал младенец

Житель Архангельска задержан за кражу лодочного мотора и велосипеда

В Архангельске орудуют мошенники, прикидывающиеся сотрудниками "Водоконтроля"

В Северодвинске детский сад, закрытый из-за ротовируса, снова примет детей

Информация о проведении в Северодвинске боев без правил среди подростков не подтвердилась

В День России в центре Архангельска пройдут спортивные мероприятия

Стрелки из Архангельской области завоевали девять медалей

В Архангельске прошел праздник «Добро без границ», на котором можно было сдать нормы ГТО

Новодвинцы выиграли Кубок по баскетболу

В Архангельске наградили участников Дельфейских игр

В Котласе проходит международный фестиваль уличных театров

В Архангельске прошёл многонациональный концерт

В Архангельске выступит скрипач из Петербурга

В Петровском парке открылась летняя сцена Архангельского драмтеатра

В День России в Архангельске выступят победители федеральных музыкальных телешоу
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru