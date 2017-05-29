Температура ночью +4,+9°, на северо-востоке заморозки до 0,-3°; днем +11,+16°, местами до +21°, на северо-востоке +6,+11°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
В честь 80-летия Архангельской области в Уйме посадили деревьев
В Архангельской области открылся фестиваль «Веркольские первоцветы»
В Маймаксе при пожаре пострадал младенец
Архангелогородцы ждут горячую воду
|
Воскресенье, 11 июня, 15:26
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/11/51224.html
|
11 июня на северо-востоке Поморья ожидаются ночные заморозки
Облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, днем гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северный и северо-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы 12-15 м/с.
Температура ночью +4,+9°, на северо-востоке заморозки до 0,-3°; днем +11,+16°, местами до +21°, на северо-востоке +6,+11°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Архангелогородцы ждут горячую водуСегодня 13:28
Под Архангельском стартовала военно-спортивная игра «Спецназ» Сегодня 10:55
В Архангельск пришел пассажирский теплоход «Русь Великая» Вчера 10:50
Студенты САФУ отметили день рождения университетаВчера 10:19
В Архангельске прошёл многонациональный концертПозавчера 17:37
Общество
В честь 80-летия Архангельской области в Уйме посадили деревьевСегодня 15:30
В Архангельской области открылся фестиваль «Веркольские первоцветы»Сегодня 14:30
Архангелогородцы ждут горячую водуСегодня 13:28
Стоимость картофеля в магазинах пугает архангелогородцев Сегодня 11:25
В Котласе обновили театральный сквер и построили парк с динозаврами Сегодня 11:08
В честь 80-летия Архангельской области в Уйме посадили деревьев
В Архангельской области открылся фестиваль «Веркольские первоцветы»
Архангелогородцы ждут горячую воду
Стоимость картофеля в магазинах пугает архангелогородцев
В Котласе обновили театральный сквер и построили парк с динозаврами
Два теплохода ГК «Титан» названы в честь Антона Лойтера и Юрия Мамонтова
АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации
В Коряжме всех первоклашек обучают плаванию
Работники ПАО «Севералмаз» удостоены наград Министерства энергетики РФ
На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования
Северодвинск готовится к смене власти
Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания
«Единая Россия» завершила предварительное голосование
Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров
В Маймаксе при пожаре пострадал младенец
Житель Архангельска задержан за кражу лодочного мотора и велосипеда
В Архангельске орудуют мошенники, прикидывающиеся сотрудниками "Водоконтроля"
В Северодвинске детский сад, закрытый из-за ротовируса, снова примет детей
Информация о проведении в Северодвинске боев без правил среди подростков не подтвердилась
В День России в центре Архангельска пройдут спортивные мероприятия
Стрелки из Архангельской области завоевали девять медалей
В Архангельске прошел праздник «Добро без границ», на котором можно было сдать нормы ГТО
Новодвинцы выиграли Кубок по баскетболу
В Котласе проходит международный фестиваль уличных театров
В Архангельске прошёл многонациональный концерт
В Архангельске выступит скрипач из Петербурга
В Петровском парке открылась летняя сцена Архангельского драмтеатра
В День России в Архангельске выступят победители федеральных музыкальных телешоу
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru