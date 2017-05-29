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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/10/51222.html

Общество

У участников полевого лагеря «Юный спасатель» начался «маршрут выживания»

У участников полевого лагеря «Юный спасатель» начался «маршрут выживания»
Фото портала "Безопасность АО".
- Этот этап подразумевает проверку сил, знаний и умений, которые ребята получили во время соревнований, к чему готовились во время учебного года, - поясняет Дмитрий Киселев, главный судья на этапе, начальник поисково-спасательного отряда Мирнинской профессиональной аварийно-спасательной службы.

– Маршрут можно назвать сложным и даже экстремальным, ребята работают в полной выкладке, берут с собой палатки, плавсредство, весла, еду, котелки, спальные мешки, запасную одежду, топор: впереди сутки автономного проживания в условиях прохладой северной ночи. Хорошо хоть день синоптики на сегодня обещают теплый: погода расщедрилась и подарила почти 20 градусов тепла и солнышко. А то уже привыкли ходить в куртках по ветру да под моросящим дождиком.

Команды в снаряжении устроились у стартовой точки. Тем временем по рации раздается команда:

- Факельщик, огонь!

Примерно в километре на другом берегу реки Емца на высоком дереве ребята видят оранжевый дым фальшфейера. Там потерпел бедствие экипаж МКС (напомним, дело происходит на космодроме «Плесецк» и задания то и дело напоминают о космосе). Первая задача – определить по карте и вбить в GPS-навигатор координаты точки этого места. Дмитрий Киселев разворачивает ребят, которые подходят с неверными ответами:

- У вас есть карта, умейте её читать! Подключайте руководителей! Ориентируйтесь в сетке координат по краям карты.

Выпустить на маршрут команду можно только после того, как точка будет определена верно, иначе вместо 20 километров, который примерно составит маршрут без отклонений, можно намотать в полтора-два раза больше. Было в истории соревнований и такое, что обессиленные плутаниями команды снимались с маршрута.

Ребятам предстоит добраться к месту бедствия, но далеко не по прямой! Впереди 10 точек маршрута, где предстоит наводить переправы, преодолевать альпинистским способом обрывистые участки, отвечать на медицинские вопросы и правильно оказывать помощь условному пострадавшему.

- GPS-навигатор – это уже данность времени, он давно перестал быть новшеством, в этом году мы сделали умение обязательным, - продолжает Дмитрий Киселев. – Глупо ездить на трехколесном велосипеде, когда уже придуман двухколесный! На сегодняшний день этим пользуются все спасатели. Пользоваться компасом – хорошо, картой – замечательно, но навигатор позволяет быстро и с минимальными потерями времени попасть в нужное место.

Устроители сделали очень разноплановый интересный маршрут, включающий несколько переправ различной сложности, много медицины, спусков и подъемов.

Запланированы места для отдыха и приема пищи. И, кстати, запланирован даже конкурс поваров – у кого на костре получится самое вкусное блюдо?

Ночевать ребятам предстоит в лесу в палатках, готовить будут также самостоятельно на костре. С каждой командой идет представитель – как правило, все это – настоящие фанаты туризма, замечательные педагоги, которые готовили группы в течение нескольких учебных лет, - сообщает портал "Безопасность АО".

Кроме того, на всех точках находятся профессиональные спасатели. Маршрут уже обещает быть сложным.

- Это жесть какая-то! – раздается голос девочки после подъема в гору сразу после старта.

- Разве ж это жесть? – шутит наставник. – Это только начало… Жесть у нас впереди!..

Вчера 15:30

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