Читатели архангельской библиотеки для слепых посетили экскурсию в «Малых Корелах»

Для своих гостей музей разработал необычное этнографическое занятие «Своя избушка – свой простор», которое состоялось в доме, построенном в 1812 году.
Благодаря возможности прикоснуться к музейным постройкам и предметам быта незрячие экскурсанты смогли познакомиться с неповторимым миром северной деревни, узнать, что из себя представляют предметы, о которых ранее они могли только прочитать в книгах.
Большой интерес вызвало и внутреннее устройство северного дома, в частности – печь и кухонная утварь, в том числе знакомство с деталями и принципом работы угольного самовара, - сообщает пресс-служба правительства области.