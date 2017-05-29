Читатели архангельской библиотеки для слепых посетили экскурсию в «Малых Корелах»

Этой весной работники библиотеки организовали обучение работе с незрячими посетителями сотрудников учреждений культуры. Экскурсия в «Малые Корелы» стала продолжением сотрудничества с библиотекой для слепых.

Для своих гостей музей разработал необычное этнографическое занятие «Своя избушка – свой простор», которое состоялось в доме, построенном в 1812 году.

Благодаря возможности прикоснуться к музейным постройкам и предметам быта незрячие экскурсанты смогли познакомиться с неповторимым миром северной деревни, узнать, что из себя представляют предметы, о которых ранее они могли только прочитать в книгах.

Большой интерес вызвало и внутреннее устройство северного дома, в частности – печь и кухонная утварь, в том числе знакомство с деталями и принципом работы угольного самовара, - сообщает пресс-служба правительства области.