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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/10/51220.html

Общество

Архангелогородка выиграла в лотерею загородный дом

Архангелогородка выиграла в лотерею загородный дом
Лотерейный билет, купленный жительницей Архангельска Таисией Коровиной в пассажирском поезде, принес архангелогородке крупный выигрыш.

Жизнь Таисии связана с постоянными разъездами. Вот уже 14 лет она работает проводником пассажирского вагона. Свою профессию женщина очень любит, ей нравится знакомиться и общаться с новыми людьми. 

Счастливый билет Таисия купила в поезде. «В тот день я была обычным пассажиром – ехала к маме в другой город, – уточняет Таисия. – Вот и решила купить лотерейный билет для развлечения, хотя обычно нахожусь «по ту сторону баррикад». Сама по долгу службы частенько их предлагаю». 

О том, что ее билет оказался выигрышным, Таисия узнала на почте. Сотрудницы отделения очень разволновались и стали ее поздравлять. 

Победительница смогла приехать в столицу только на один день. «Работа ждет, – с улыбкой говорит обладательница выигрыша. – Моя жизнь – это один рейс, перетекающий в другой. Времени не хватает, дети растут самостоятельными, но нам такая жизнь по душе». 

Женщина решила получить свой выигрыш в денежном эквиваленте. В ближайшее время она планирует заняться покупкой квартиры для себя и своей семьи, - сообщает портал "Правда Севера". 

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