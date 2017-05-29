В областном центре презентовали двухтомник "Арктической энциклопедии"

«Арктическая энциклопедия» – это расширенное и переработанное издание «Северной энциклопедии», которую выпустило издательство Paulsen в 2004 году. Презентация прошла в научной библиотеке имени Е. И. Овсянкина.

В двухтомной энциклопедии представлены материалы и сведения о северных территориях: климате, природе, географических объектах, ресурсах, отраслях экономики Российской Арктики и Субарктики, о населяющих их народах, в частности коренных малочисленных этносах, о многовековой истории и богатейшей культуре региона, его выдающихся людях, социально-экономическом развитии, международных отношениях. Всего в томах около 4000 статей.

Книга станет основой электронной базы знаний об Арктике, которую в настоящее время создает издательство Paulsen, - сообщает пресс-служба САФУ.