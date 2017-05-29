В Архангельск пришел пассажирский теплоход «Русь Великая»

Пассажирский теплоход «Русь Великая» накануне прибыл в Архангельск. Первому рейсу, запланированному на конец мая, помешала холодная погода – в шлюзах и водоемах Беломоро-Балтийского канала сохранился лед.

Расписание пришлось изменить; круизное плавание по рекам и озерам Северо-Запада России, по Онежскому и Двинскому заливам Белого моря перенесли на июнь. За время, проведенное на борту лайнера, туристы побывали в Ярославле, в Кижах, в Беломорске и на Соловках. Архангельск – крайняя точка маршрута. Отход по обратному маршруту назначен на сегодня.

Круизы из Москвы и Санкт-Петербурга до Соловецких островов давно стали привычными, а в Архангельск речные пассажирские суда вообще не ходили. Моряки знают, что неширокий Онежский залив со множеством островов относительно безопасен для «речников» даже в штормовую погоду, зато в Двинском заливе и летом сильное волнение не редкость. Поэтому экипажи лайнеров, регулярно заходивших на Соловки, о пути дальше на север и не помышляли, помня о случившейся несколько лет назад с теплоходом «Булгария» трагедии.

Всерьез задумались о продлении туристических рейсов до Архангельска, когда речное судно «Генерал Ватутин», работавшее на Волге, было практически заново перестроено, получив название «Русь Великая» и класс регистра с правом морского прибрежного плавания. Первый экспериментальный рейс в 2015 году показал – плавание по Белому морю до устья Северной Двины возможно, но только при благоприятном прогнозе погоды. В прошлом году «Русь Великая» выполнила до Архангельска три рейса, - сообщает портал "Правда Севера".