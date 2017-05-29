Температура воздуха +12,+17°, на западе и юго-западе области до +22°, - сообщает Северное УГМС.
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Суббота, 10 июня, 12:45
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/10/51214.html
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10 июня в Архангельской области ожидается теплая погода
Переменная облачность. Ночью: местами небольшой дождь, туман. Ветер переменный 0-5 м/с. Температура +3,+8°. Днем: местами дождь, гроза. Ветер северо-западный и западный 3-8 м/с.
Температура воздуха +12,+17°, на западе и юго-западе области до +22°, - сообщает Северное УГМС.
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