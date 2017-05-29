Сольвычегодск вошел в топ десяти самых популярных у туристов малых городов России

В первую десятку вошли города Болгар (Республика Татарстан), Плес (Ивановская область), Кириллов (Вологодская область), Мышкин (Ярославская область), Весьегонск (Тверская область), Теберда (Карачаево-Черкесия), Задонск (Липецкая область), Правдинск (Калининградская область), Верхнеуральск (Челябинская область) и Сольвычегодск (Архангельская область).
Прежде всего Сольвычегодск привлекает туристов как бальнеологический и грязевой курорт. Также гости посещают достопримечательности города, самая популярная из них – церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Свято-Введенский собор).
Вот вам, господа из Обладминистрации, реальный объект для развития региона. Бросте болтать чушь про "Белкомур" и "глубоководный порт". Рядом Котлас с ж/д вокзалом, аэропортом и хорошей автотрассой. Займитесь делом.