Сольвычегодск вошел в топ десяти самых популярных у туристов малых городов России Аналитическое агентство Турстат по результатам анализа данных туристических офисов составила рейтинг среди городов с населением менее 10 тысяч человек. В первую десятку вошли города Болгар (Республика Татарстан), Плес (Ивановская область), Кириллов (Вологодская область), Мышкин (Ярославская область), Весьегонск (Тверская область), Теберда (Карачаево-Черкесия), Задонск (Липецкая область), Правдинск (Калининградская область), Верхнеуральск (Челябинская область) и Сольвычегодск (Архангельская область). Прежде всего Сольвычегодск привлекает туристов как бальнеологический и грязевой курорт. Также гости посещают достопримечательности города, самая популярная из них – церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Свято-Введенский собор). Нашли ошибку? Выделите текст,

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